Wie das DRK an den Festtagen die Blutreserven auffüllt

Loose

Zwar spendet Tjorben Petersen (22) seit vier Jahren Blut, aber so eindringlich wie für den Termin am Sonntag war er noch nie zum Spenden motiviert worden. „Ich bin am Dienstag vom DRK angerufen worden, ob ich am 2. Weihnachtstag zum Blutspenden nach Loose kommen kann“, berichtet der Elektriker aus dem Nachbarort Waabs.

Grund für das außergewöhnliche Vorgehen des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost ist seine Blutgruppe. Denn für die Blutgruppe Null Rhesus negativ ist der Bestand für lebensrettende Operation nahezu aufgebracht. Wie 65 andere Frauen und Männer ließ sich Petersen trotz Weihnachten einen halben Liter Blut abzapfen.

Weihnachtsblutspenden lief in Loose und weiteren Orten in Schleswig-Holstein

Weil die Reserven des nur begrenzt haltbaren Bluts dieses Jahr besonders knapp geworden sind, ist DRK-Dienst-Sprecherin Susanne von Rabenau für die 6 bis 14 Uhr gelaufenen Sondertermine zum Weihnachtsblutspenden am Sonntag in Schleswig-Holsten dankbar. In Bebensee, Elmenhorst, Kiel, Schleswig, Wakendorf I und eben in Loose liefen Aktionen.

Grippe und Omikron-Variante sorgen vor Weihnachten für Zurückhaltung beim Blutspenden

Für von Rabenau waren die Sonderschichten am Feiertag absolut nötig. „Die Zahl der Spenden ging in den vergangenen Wochen zurück. Ein Grund dafür waren zunehmende Grippeerkrankungen. Und auch die Sorge vor einer Ansteckung mit der Omikron-Variante mag für Zurückhaltung gesorgt haben. Fakt ist, dass bei den Spendeterminen Plätze frei waren“, sagt von Rabenau. „Bei der gefragten Blutgruppe Null Rhesus negativ war der Bestand teilweise auf eine Handvoll von Präparaten zusammengeschmolzen“, erzählt sie.

Corona lässt Zahl der Blutspenden sinken

Corona habe zu einem Spendenrückgang in Schleswig-Holstein und Hamburg geführt. Gab es in den Jahren vor 2020 noch durchschnittlich 150.000 Spenden pro Jahr, waren es 2020 und 2021 laut von Rabenau nur rund 123.000. Der Grund, warum gerade die Gruppe Null Rhesus negativ so gefragt ist: „Blutspenden sind nur möglich, wenn die Blutgruppen zueinander passen. Null Rhesus negativ kann ohne Abstoßungsreaktionen mit allen anderen Gruppen kombiniert werden und ist deshalb ideal einsetzbar. Andererseits ist sie selten, weil sie nur sechs Prozent der Bevölkerung haben“, so von Rabenau.

Im Gegensatz zu Tjorben Petersen kamen die meisten anderen Freiwilligen ohne Anruf nach Loose. So auch Madlen Strehlow-Rossa. „Ich weiß, dass Spenden erforderlich sind und habe heute auch Zeit“, verrät die in Waabs wohnende 35-Jährige zum Start um 10 Uhr. Denn dafür, dass in ihrer Abwesenheit zu Hause alles lief, hatte sie vorgesorgt. „Die Weihnachtsgans habe ich gerade in den Ofen geschoben. Wenn ich wieder zurückkomme, ist sie fast fertig“, berichtet sie. Familienzeit mit den 16 Monate alten Zwillingstöchtern Emily und Sophie und Mann Oliver Strehlow opfert sie auch mit Blick auf den Anlass des Festtags. „Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Da passt es auch, wenn ich etwas Blut und Zeit für andere gebe“, sagt sie.

Es war nicht das erste Weihnachtsblutspenden in Loose. „2019 haben wir es auch schon gemacht“, sagt DRK-Ortsvereinsvorsitzende Birka Bremer. Für den gastgebenden Klub macht das Ganze sogar weniger Arbeit. Denn wegen Corona unterblieb die übliche Belohnung für die Spendenden: der von den Mitgliedern zubereitete Imbiss vor Ort. Stattdessen gab es einen DRK-Kalender und eine Tüte mit Süßigkeiten als Dankeschön. So reichte für den Termin in Loose das sechsköpfige Team des Blutspendedienstes und Bremer aus.

„Für uns war es der zweite Termin in diesem Jahr“, so Bremer. Auch im Oktober hatte es mit 60 Spenden ein vergleichbares Ergebnis gegeben. Ob das Blutspenden in Loose Zukunft hat, ist allerdings fraglich. „Obwohl wir 63 Mitglieder haben, gibt es keinen Nachwuchs für den Vorstand. Die meisten Vorstandsmitglieder sind über 70 Jahre alt. Wenn sich niemand in ein Amt wählen lässt, muss ans Auflösen des Vereins gedacht werden“, so die 60-jährige Bremer. Die Weichen für die Zukunft sollen auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 31. März, ab 19 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte von Loose gestellt werden.