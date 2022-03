Wie eine gebürtige Ukrainerin von Nortorf aus in ihrer Heimat hilft

Nortorf

Decken, Isomatten, Lebensmittel und Medikamente: An Spenden mangelte es den Helfern um die gebürtige Ukrainerin Alla Pufahl nicht. Der Platz in dem Transporter, den sie für Weg an die polnisch-ukrainische Grenze damit befüllten, war jedoch begrenzt. „Ich bin von der Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region Nortorf wirklich beeindruckt“, sagt die als Lehrerin tätige Pufahl, die vor rund 20 Jahren ihre Heimat in der Westukraine verließ und heute in Nortorf lebt.

Große Spendenaufrufe hatten die Helfer nicht gestartet. „Das meiste kommt von Menschen, die von der Aktion von Bekannten gehört haben“, berichtet Alla Pufahl. In wenigen Tagen kamen so Tonnen an Spenden zusammen. Unternehmen spendeten Geld und Lebensmittel, stellten ihre Fahrzeuge zur Verfügung. Freunde und Bekannte fuhren die Lieferwagen und packten beim Beladen mit an.

Nortorfer Spenden-Transporter: Ziel ist der Grenzübergang Zosin-Ustyluh

Rund 16 Stunden plant Ingolf Pufahl, der eines der Fahrzeuge steuern soll, für die Tour ein. Über Berlin und Warschau in Polen sollten die Hilfsgüter an den Grenzübergang Zosin-Ustyluh geliefert werden. Der Plan: Dort treffen sich die Fahrer mit ukrainischen Helfern, damit die Spenden umgeladen werden können. „Die Helfer sind offiziell anerkannt und sorgen dafür, dass die Hilfsgüter dorthin kommen, wo sie gebraucht werden“, erläutert Alla Pufahl. Vieles sei für die Krankenhäuser in der Region um Luzk gedacht.

In der Lieferung seien unter anderem viele Lebensmittel und Hygieneartikel für die Versorgung von Babys und Kleinkindern dabei. Die Spenden seien für eine Geburtsklinik vorgesehen. Zusätzlich wurden viele Decken und Isomatten eingepackt. „Viele Menschen müssen bei den winterlichen Temperaturen auf dem Boden schlafen“, so Pufahl. Was momentan nicht dringend gebraucht werde, ist Kleidung. „Damit könnten eher die Flüchtlinge versorgt werden, die die Ukraine bereits verlassen haben und beispielsweise in Deutschland oder Polen Schutz suchten.“

Ihre Informationen bekommt die gebürtige Ukrainerin aus Gruppen in sozialen Netzwerken. „Vor etwa zwei Wochen wurde ich von ehemaligen Kollegen meiner Universität in eine Gruppe hinzugefügt“, erzählt sie. Dort koordinieren etwa 1000 Helfer in der Kriegsregion und dem Ausland ihre Anstrengungen.

„Meine Landsleute sind dabei ohne Furcht. Sie sind sehr entschlossen, ihr Zuhause und ihre Heimat zu verteidigen“, sagt Pufahl. Männer kehrten sogar aus dem Ausland zurück, um die Eltern oder die Kinder im Kampf gegen Wladimir Putins Truppen zu unterstützen.

Ob es eine weitere Hilfslieferung geben wird, ist noch offen. „Langsam muss die Arbeit der großen Hilfsorganisationen laufen“, sagte Ulrich Bahr, der vor zwei Wochen eine erste Spendentour an die ukrainische Grenze gefahren hatte. Trotzdem wollten die Menschen in Nortorf und der Umgebung die Ukraine weiter unterstützen.