Eckernförde

Nach einer kurzen Stippvisite vor wenigen Tagen kehrt die Brigg „Roald Amundsen“ für zwei Wochen wieder nach Eckernförde zurück. Hier laufen nicht nur Überholungsarbeiten an Rigg und Takelage. Sonntag, 3. Oktober, gibt es auch ein „Open Ship“, bei dem Neugierige das Flaggschiff der Eckernförder Traditionssegler-Flotte besichtigen können.

Aktuell kreuzt die Brigg noch auf Ausbildungstörn durch die Ostsee. Dieses Wochenende aber macht sie wieder in ihrem Heimathafen Eckernförde fest. Lange war der Zweimaster hier nicht mehr gesehen worden. Kein Wunder, denn hinter der „Roald Amundsen“ liegt eine mehrmonatige Werftzeit. Die Corona-Einschränkungen hatte der Betreiberverein „LebenLernen auf Segelschiffen“ (LLaS) genutzt, um sein Schiff von Grund auf überholen zu lassen.

Roald Amundsen: Winterhalbjahr für Werftzeit genutzt

Bereits im Mai vergangenen Jahres verbrachte die Brigg acht Wochen in einer Kieler Werft. Im Winterhalbjahr wurde dann in Emden viel Zeit für Sanierungs- und Reparaturarbeiten aufgewendet. „Die Rahen wurden abgenommen und auch an den Masten einiges ausgebessert“, berichtet Birgitt Lüeße, Vorsitzende des Betreibervereins LLaS. Dabei steckte die Crew jede Menge Eigenleistung in das Schiff und überholte die Takelage. Denn: Im Corona-Lockdown fehlten die Einnahmen.

„Aus diesem Grund waren wir auf Corona-Hilfen angewiesen und haben sie auch bekommen“, sagt Lüeße. Die Pandemie war für den Verein dennoch ein Schlag ins Kontor. „Aber wir haben das überlebt“, blickt die Vorsitzende nach vorn. Auf der „Roald Amundsen“ können sogenannte Trainees mitsegeln und dabei traditionelle Seemannschaft und das Gemeinschaftsgefühl auf hoher See erleben. Diesen Winter soll es wieder Richtung Kanarische Inseln gehen.

Plätze für Trainees sind noch zu vergeben

Die Buchungslage hingegen ist noch verhalten. Die Nachwehen der Pandemie sind noch nicht im Kielwasser verschwunden. Für die Mitsegler gilt 2G, geimpft oder genesen. „Nur so können wir auch ausländische Häfen anlaufen“, so Lüeße. Denn dort stünden keine amtlichen Testmöglichkeiten zur Verfügung. Als zusätzliche Sicherheit werden Neuankömmlinge an Bord getestet, bevor es auf große Fahrt geht. Wer dem Winter segelnd entfliehen will: Auf der „Roald Amundsen“ sind noch Plätze für Trainees auf den verschiedenen Etappen frei.

Die „Roald“ in Zahlen und Fakten Die Brigg „Roald Amundsen“ fährt ganzjährig als Schulschiff über die Meere. Betrieben wird sie rein ehrenamtlich vom Verein LebenLernen auf Segelschiffen (LLaS), der inzwischen über 600 Mitglieder ausgebildet hat. Alle Erlöse werden in den Schiffserhalt gesteckt. Der Windjammer lief 1952 in Roßlau an der Elbe als Fischlogger vom Stapel. 1992 wurde die „Roald“ in Wolgast zur Brigg umgebaut. Die erste Fahrt unter Segeln verlief 1995 unter Führung von Immo Schnurbein, dem ehemaligen Kapitän der „Gorch Fock“. Die 50 Meter (über alles) lange Brigg bietet Platz für 32 Trainees und 16 Stammcrew-Mitglieder. Bei Bedarf können zusätzlich Hängematten gespannt werden. Angetrieben wird das Schiff von 850 Quadratmetern Segelfläche, die sich auf 18 Segeln an zwei Masten verteilen, die 34 Meter hoch aufragen. Die „Roald“ hat bereits mehrfach den Atlantik überquert. Infos unter www.sailtraining.de

Gleichzeitig ist das Schiff nach der langen Werftzeit „in einem hervorragenden Zustand“, so die Vereinsvorsitzende. Wenn die Brigg am 16. Oktober in Eckernförde wieder die Leinen loswirft, ist ihr erster Zielhafen auf der Kanaren-Reise das französische Brest. Als Stationen folgen Portugal und Spanien, bevor es weiter Richtung Süden geht. Erst Ende März 2022 wird die „Roald“ das europäische Festland wieder anlaufen.

Windjammer-Pflege und „Open Ship“

Doch vor der großen Fahrt steht der Heimathafen Eckernförde auf dem Törnplan. Hier will die Crew das Schiff vorbereiten. „Windjammer-Pflege“ heißt das im Vereins-Slang. Zum Auftakt ist am Sonntag, 3. Oktober, ein „Open Ship“ geplant. Hier können sich Interessierte den Traditionssegler zeigen lassen und mit Crew-Mitgliedern ins Gespräch kommen. Am Kai wird es einen Info-Tisch geben, an dem auch Schiffspostkarten und alte Seekarten erworben werden können.

Der Eintritt zum „Open Ship“ zwischen 12 und 16 Uhr ist frei. Spenden sind willkommen. Für den Gang unter Deck ist ein Mund-Nasenschutz erforderlich.