Der Bürgerentscheid zum Thema Windkraft wird in Quarnbek am 13. März durchgeführt, darin war sich die Gemeindevertretung am Donnerstag einig. Als der Bürgermeister den Vertretern des Bürgerbegehrens untersagte, eine Präsentation zu ihrem Vortrag zu zeigen, kam es zum Eklat.