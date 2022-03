Groß Buchwald

Der Windpark im Süden der Gemeinde Groß Buchwald nimmt Gestalt an. Auf der Baustelle, gut 1000 Meter von der Wohnbebauung an der Hauptstraße entfernt, ragen zwei Mühlentorsos auf. Die weißen, mit einem roten Ring versehenen Türme erreichen bereits jetzt eine Höhe von 80 Metern.

Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch nicht erreicht: In den nächsten Wochen erwartet Bürgermeister Holger Gränert (CDU) einen Riesenkran, mit dem die Konstruktionen bis zur Rotornabe auf 160 Metern Höhe weiter gebaut werden.

Der Windpark Groß Buchwald zieht Schaulustige an

„Von Bordesholm aus müssten die beiden Türme schon zu sehen sein“, glaubt Holger Gränert. Die Bauarbeiten schreiten angesichts des trockenen und oftmals windarmen Wetters in den vergangenen Wochen rasch fort. Und das Interesse ist groß. „Das ist schon gigantisch hier, die Baustelle hat sich ein bisschen zum Touristen-Hotspot entwickelt“, sagt der Gemeindechef. Mit dem Riesenkran, den 25 Lkws in Einzelteilen zur Baustelle transportieren, werden auch die Rotoren verbaut.

Aktuell umfasst die Baustelle drei Windmühlen. Von einem Bauwerk ragt nur ein wenige Meter hoher Turmring auf. An ihren Rotorspitzen sollen die Windstromlieferanten eine Höhe von bis zu 240 Meter erreichen. „Etwas später“, so Gränert, sollen zwei weitere Großmühlen Richtung Wattenbek/Negenharrie errichtet werden. Demnächst wird vor Ort auch ein Umspannwerk gebaut. Der Zeitplan des Unternehmens Denker & Wulf aus Sehestedt sieht vor, dass der Windpark Groß Buchwald bereits zum 1. Juli den ersten Strom in das allgemeine Energienetz einspeist.

Von den Erlösen soll auch das Dorf profitieren. Über die im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegte Kommunalabgabe von 0,02 Cent pro eingespeister Kilowattstunde erwartet der Bürgermeister bereits aus den ersten drei Anlagen einen mittleren fünfstelligen Betrag pro Jahr. Damit könnte man Projekte starten – vielleicht Schwimmkurse für Kinder organisieren oder den Spielplatz erneuern. Die Entscheidung darüber sollen aber die Einwohner treffen: „Ich will der Gemeinde vorschlagen, dass ein Arbeitskreis aus Bürgern über die Verwendung der Gelder bestimmen soll.“

Windpark in Groß Buchwald ist weiter umstritten

Holger Gränert räumt ein, dass der Windpark in Groß Buchwald weiter umstritten ist. „Seit elf Jahren wird bei uns darüber diskutiert. Die Gegner werden weiter dagegen sein. Aber ich finde, dass es höchste Zeit wird, etwas für die Energiewende zu tun“, betont der Bürgermeister. Für mehr Akzeptanz könnte der Umstand sorgen, dass die Windmühlen wegen der Rotmilane in der Region fünf Monate im Jahr abgeschaltet werden.

Unterstützt wird das Windkraftvorhaben im neunköpfigen Gemeinderat auch von den vier Vertretern der Freien Wählergemeinschaft. In der jüngsten Sitzung konnten mehrere Vertreter der CDU-Fraktion inklusive dem Bürgermeister wegen Befangenheit nicht über Leitungsrechte und andere Windpark-Belange entscheiden.

„Wir haben die nötigen Entscheidungen in den vergangenen Jahren immer mitgetragen“, sagt der stellvertretende Gemeindechef Henning Thomsen (FWG). Die fünf Windmühlen im Süden der Gemeinde werden aber kein Alleinstellungsmerkmal in Groß Buchwald bleiben: Richtung Bissee im Nordosten sind weitere sechs Mühlen geplant. Drei Mühlen sollen auf Groß Buchwalder Gebiet und drei weitere auf Bisseer Gebiet entstehen.