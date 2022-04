Eckernförde

22 Jahre lang hat sich Wilfried Wagner ehrenamtlich als Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde engagiert. Am Mittwoch zog er sich aus der ersten Reihe zurück. Künftig bringt sich ein größeres Team gemeinsam für die Anliegen der Wirtschaft ein. An der Spitze stehen der neue Vorsitzende Eckhard Voß und Stellvertreterin Ina Brodersen.

Wilfried Wagner sei die Seele des Wirtschaftskreises Eckernförde (WKE) gewesen und habe große Fußstapfen hinterlassen, lobt der neue Vorsitzende die Verdienste seines Vorgängers: „Er hat den Wirtschaftskreis geprägt und zusammengehalten.“ Der jetzt 63-Jährige sei immer verlässlich und fair gewesen. Er habe stets die Position der Wirtschaft vertreten, sei aber auch offen für Worte außerhalb des Protokolls gewesen.

Wichtige Wegmarken in der Stadt Eckernförde gesetzt

Im Jahr 2000 hatte Wilfried Wagner den Vorsitz des Wirtschaftskreises übernommen. Was ihn jetzt zur Verabschiedung besonders rührte, war auch die ausführliche Rede des Eckernförder Bürgermeisters Jörg Sibbel (CDU). Denn darin ging es um wichtige Wegmarken, die das Team des Wirtschaftskreises Eckernförde für die Stadt gesetzt hatte.

Dazu gehörte die Einführung eines professionellen Stadtmarketings, aber auch das Engagement des Wirtschaftskreises gegen einen Verlust der Kaufkraft in der Innenstadt durch große Supermärkte am Stadtrand.

„So konnten wir erreichen, dass dort nur ein gewisser Teil innenstadtrelevanter Dinge verkauft werden durfte“, erklärt Wilfried Wagner. Der Schwerpunkt der Supermärkte liege im Bereich Nahrungsmittel. Er betont, dass es sich dabei um „Vereinserfolge“ handelt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 30 Mitglieder waren zur Versammlung im Veranstaltungszentrum Carls in Eckernförde gekommen. Nach Angaben von Wilfried Wagner hat der Wirtschaftskreis hundert Mitglieder, die insgesamt etwa 1500 Menschen beschäftigen. Er selbst ist Veranstalter von Fisch- und Flohmärkten in der Region.

Neuer Vorstand will Aufgaben auf alle Schultern verteilen

Mit neuem Schwung soll es nun nach den Einschränkungen der Corona-Zeit weitergehen. Der neue Wirtschaftskreis-Vorsitzende Eckhard Voß ist Geschäftsführer eines Medienverlags und engagiert sich seit fast zehn Jahren im WKE-Vorstand. Stellvertreterin ist Ina Brodersen. Lars Sörensen engagiert sich als Kassenwart, Thomas Grötsch als Schriftführer.

Schon vor der Neuwahl hatte der sich zur Wahl stellende Vorstand in mehreren moderierten Workshops Positionen für eine Neuausrichtung des Wirtschaftskreises Eckernförde erarbeitet. Dazu gehört auch Teamgeist: Und so gehören dem erweiterten Vorstand 14 Mitglieder an, hinzu kommen zwei Kassenprüfer – mehr geht nicht.

Lesen Sie auch Eckernförde: Darum wird Großparkplatz Grüner Weg wieder kostenfrei

„Wir haben Vertreter aus allen Bereichen der Wirtschaft“, sagt Eckhard Voß über das Team des Wirtschaftskreises, dem Vorgänger Wilfried Wagner noch als Beisitzer angehört. Auch jüngere gehören der Runde an. Ziel ist es, die Aufgaben auf alles Schultern zu verteilen.

„Das war mir wichtig“, sagt der neue WKE-Vorsitzende. Ganz im Sinne des Teamgeistes leitete er die Sitzung zusammen mit Stellvertreterin Ina Brodersen.

Lesen Sie auch So steht es um das Parkleitsystem, das Strande entlasten soll

Und der Wirtschaftskreis will wieder mehr Präsenz zeigen, setzt auf den Dialog. So wird man zum Beispiel immer mittwochs zur Mittagszeit in der Speicherpassage präsent sein. Auch in monatlicher Stammtisch sei geplant: „Wir werden wieder zugänglicher. Daran hat es in den vergangenen beiden Jahren gemangelt“, sagt Eckhard Voß.

Der Wirtschaftskreis will wieder stärker zu einem Impulsgeber für Eckernförde werden. Und zu einem Sprachrohr für die Wirtschaft der Stadt. Dazu gehört auch die Idee, Eckernförde und seine Besonderheiten modellhaft herauszustellen. Denn wo gebe es schon ein Stadtzentrum, in dem Strand und Altstadt nur wenige Schritte voneinander entfernt sind, fragt Wilfried Wagner.