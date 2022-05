Rendsburg

Leicht positive Konjunkturdaten trotz Ukraine- und Corona-Krise und Fachkräftemangel: Die im Unternehmensverband Mittelholstein organisierten Firmen blicken im Frühjahr 2022 verhalten positiv in die Zukunft. Ob das so bleibt, hängt wesentlich vom Fortgang des Krieges in der Ukraine ab. Das ergibt eine Auswertung der Interessenvertretung unter 104 Firmen mit knapp 13 000 Beschäftigten aus dem Wirtschaftsraum Rendsburg.

„Für das erste Quartal können wir trotz aller Widrigkeiten eine leicht positive Konjunktur verzeichnen“, sagt Vorsitzender Jens van der Walle. Es gebe jedoch erste Anzeichen, dass der positive Trend aus den vergangenen Jahren ins Stocken geraten könnte. Teilgenommen haben an der Umfrage Firmen aus den Städten Rendsburg und Büdelsdorf und den Gemeinden Schacht-Audorf, Borgstedt, Osterrönfeld, Westerrönfeld und Fockbek.

Unternehmensverband Mittelholstein: Erste Anzeichen der Konjunkturabschwächung

Demnach planen zwei Drittel der befragten Unternehmen, ihre Investitionen konstant zu halten, aber auch nicht zu erhöhen. Immerhin 14 Prozent der befragten Betriebe rechnen mit sinkenden Umsätzen, darunter die Baubranche. Grund dafür seien der Kostenanstieg bei Rohstoffen und Energiepreisen, genauso wie Verzögerungen oder Ausfälle bei der Lieferung von Produkten und der Fachkräftemangel. Fehlendes Holz, höhere Arbeitskosten und steigende Zinsen belasteten vor allem das bauende Gewerbe.

Nach einer zwischenzeitigen Erholung in Folge der Corona-Lockerungen zeichneten sich negative Auswirkungen des Konflikts bereits ab: „Dieser Krieg ist Gift für die aufkeimende Erholung unserer mittelständischen Wirtschaft“, so van der Walle. Preissteigerungen bei der Energie und die hohe Inflation schmälerten mögliche Gewinne der Firmen. Auftragserwartung und Arbeitsmarkt seien jedoch noch stabil. Das könne sich jedoch spätestens bei einem Gasembargo ändern.

Ein Mehr an Bürokratie und finanzieller Last für Unternehmen sei in dieser Situation unbedingt zu vermeiden. Nach der Landtagswahl muss die neue Regierung bei Themen wie der Digitalisierung und der Beschleunigung behördlicher Verfahren „Dampf auf den Kessel bringen“, so der Vorsitzende.

Mit Bezug zum Wirtschaftsraum Rendsburg sagt der Unternehmer: „Wir befinden uns am wichtigsten Verkehrsdrehkreuz in diesem Bundesland.“ Politik und Verwaltung der betreffenden Gemeinden müssten diese Karte noch stärker spielen. „In Borgstedtfelde funktioniert das gerade ausgezeichnet.“ Nach noch unbestätigten Informationen soll dort neben einem Verteil- nun auch ein Logistikzentrum des Internetgiganten Amazon entstehen.

Wirtschaftsraum Rendsburg: Kreisstadt muss Ansiedlungspolitik verbessern

Eine Chance auch für einfacher qualifizierte Menschen. Geschäftsführer Sebastian Schulze ergänzt: „Wir brauchen aber auch Wohnungen, um diese Menschen in die Region zu bekommen.“ Neben der Ansiedlung von Großunternehmen sei es jedoch auch wichtig, Gewerbeflächen für die bereits ansässige mittelständische Wirtschaft, etwa im Gewerbegebiet Büsumer Straße, auszuweisen. Die ziehe sich in Rendsburg jedoch wie ein „Kaugummi“.

Dabei bedeuteten neue oder vergrößerte Betriebe in der Region mehr Arbeitsplätze und damit auch eine höhere Kaufkraft. Wenn dieses Geld in Rendsburg gehalten werden soll, müsse die Innenstadt attraktiver gestaltet werden. „Wir brauchen eine Innenstadt zum Wohnen und Verweilen. Und dafür muss die Verwaltung entschieden gegen verwahrloste Immobilien vorgehen.“ Die Sperrung von Straßen, weil angrenzende Häuser eine Gefahrenquelle darstellten, sei ein Unding. Die Forderung der Unternehmer: „Wir brauchen eine Task Force zur Belebung der Innenstadt.“