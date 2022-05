Bünsdorf

Auf dem Wittensee sind am frühen Sonnabendnachmittag zwei Segler in Seenot geraten. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sie Mastbruch, trieben danach von Bünsdorf in Richtung Haby.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bünsdorf, Groß Wittensee und Büdelsdorf rückten an und holten die Segler mit einem Rettungsboot an Land. Beide konnten unverletzt geborgen werden.