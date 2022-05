Gettorf

Radfahren und zu Fuß gehen soll in Gettorf Lust machen, das Auto stehen zu lassen. Doch davon ist die Gemeinde streckenweise weit entfernt. An den Hauptachsen durch den Ort, an Wegen zum Einkaufen und zu den Schulen hakt es. Kombinierte Rad- und Fußwege sind zu schmal, Grundstücksbesitzer lassen Hecken in die Wege wachsen, „Elterntaxis“ halten vor der Grundschule halbseitig auf dem Gehsteig.

Bürgerinnen und Bürger haben in Workshops und bei Begehungen die Gefahren untersucht und Lösungen vorgeschlagen. Das Ergebnis des Fußverkehrs-Checks, den die Kiel-Region im Auftrag der Politik 2021 mit Betroffenen durchzog, soll jetzt Niederschlag im Mobilitätskonzept für die Ortsentwicklung finden.

Lesen Sie auch Eckernförde: Segelclub mit Vorsitzendem Werner Trapp wieder auf Kurs

Das unterstrich der Bauausschussvorsitzende Marco Koch (CDU) in der jüngste Sitzung des Gremiums. Er bat aber auch um Geduld und warnte vor Erwartungen, „dass alles auch ein zu eins umgesetzt werden kann“. Bisher hat die Politik lediglich erste Weichen für eine Ausschreibung des Mobilitätskonzept gestellt. Einige Probleme, sind Teilnehmende überzeugt, könnte die Gemeinde dennoch schon im Vorfeld und vor allem ohne großen Aufwand lösen.

Vor der Grundschule Gettorf drängeln sich Fahrräder und Fußgänger

Kirchhofsallee an der Parkschule (Grundschule): Auf dem schmalen Plattenweg fahren und gehen Kinder zur Schule. Kollisionen sind programmiert. Am Fußgängerüberweg direkt an der Trasse staut es sich zu den Stoßzeiten. Lösungsvorschlag: Die breite Monokultur-Grünfläche, die keinen großen Wert für Insekten hat, schmälern. So wäre der Engpass entschärft.

Der Parkplatz Parkallee könnte in Gänze zur Haltezone für Eltern, die Kinder zur Parkschule Schule bringen oder abholen, umgewidmet werden. An allen anderen Stellen könnte das Halten dann komplett untersagt und das Verbot scharf kontrolliert werden.

Gefahrenstelle Tüttendorfer Weg in Gettorf ärgert alle Verkehrsteilnehmer

Tüttendorfer Weg/Bahnübergang: Die Einmündung ist für alle Verkehrsteilnehmer unübersichtlich, zumal sich die Wartezone vor dem Bahnschranken anschließt. Eine echte Lösung ginge nur in Abstimmung mit der Bahn. Der niedrige Kantstein im Tüttendorfer Weg verführt Eltern, auch hier auf dem Gehweg im Auto auf ihre Kinder zu warten. Ein erhöhter Bordstein könnte das verhindern.

Liebesallee: Sie führt zur Eichkoppel (Hauptachse auch für Rad- und Fußverkehr ins Gewerbegebiet und zu den Supermärkten). Auf dem schmalen Gehweg, den Radfahrer nutzen dürfen, ist die Begegnung zweier Fahrräder problematisch. Für Fußgänger wird es eng, wenn nur ein einziges Fahrrad naht, zumal Hecken teils in den Weg ragen. Schnelle Verbesserung: Heckenschnittkontrolle, Entfernung von drei Straßenbäumen, um den Weg zu verbreitern. Ausweichen auf die Fahrbahn ist hier nicht ratsam.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder zu den Gefahrenquellen für Fußgänger und Radler in Gettorf.

Mehr Bänke zum Ausruhen in der langen Eichkoppel in Gettorf

Ecke Kieler Chaussee/Eichkoppel: sehr schmaler Rad- und Fußweg, ausufernde hohe Hecke – ein starker Gefahrenpunkt. Schnelle Besserung würde der radikale Rückschnitt der Hecke bringen. Mittelfristig plant Gettorf im Rahmen allerdings die Umgestaltung und Beruhigung der Kieler Chaussee. Damit wäre das Problem nachhaltig gelöst.

Eichkoppel: Angesichts des starken Radverkehrs ist der kombinierte Weg zu schmal. Für Fußgänger mit Rollator und Kinderwagen ist zu wenig Platz. Vorschlag: Schonende Verbreitung, ohne den Grünstreifen stark zu schmälern; Bänke zum Ausruhen (auch für Senioren, die einkaufen gehen) an breiten Stellen des Grünstreifens; ansprechendere Gestaltung dieser „Aufenthaltsflächen“ im ganzen Ort. Die Maßnahme könnten in die anstehende Sanierung des Radwegs Eichkoppel eingebunden werden.

Kreuzung Fischerstraße und Kreuzung Friedrichsorter Straße: Runde Asphaltfläche und farbiges Pflaster irritieren Ortsunkundige sehr. Vorschlag: Rückbau der scheinbaren Kreisel-Elemente zugunsten klarer Struktur. Die Querungshilfe an der Ecke Friedrichsorter Straße ist zu schmal für Fahrräder. Ein Fußgängerüberweg zum Supermarkt fehlt. Problem: Diese Bereiche gehören nicht der Gemeinde.

Gettorf kann Gefahr in der Süderstraße nicht selbstständig bannen

Hauptkreuzung Hasselrott/Süderstraße: großer Unfallschwerpunkt. Für Fußgänger und Fahrräder wären bessere Kennzeichnungen des Fuß und Radwegs schon hilfreich. Eine Entschärfung der Straßenkreuzung liegt nicht in der Hand Gettorfs (Landesstraße).

Süderstraße: Schmaler Geh- und Radweg, der ganztägig viel genutzt wird. Dieser Weg zur Isarnwohld-Schule gilt auf weiter Strecke als Gefahrenstelle. Gettorf kann das Problem auch hier nicht allein lösen. Scharfe Heckenschnitt-Kontrollen wären aus Sicht der Betroffenen aber machbar und ein erster Schritt. Die Gemeinde hat kürzlich bereits Faltblätter zu Räum- und Schnittpflichten verschickt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alter Teil Hüttenkoppel und Fasanenweg: Die schmalen Verbindungswege, die die Umgehung Hüttenkoppel kreuzen, könnten teils verbreitert und/oder mit stolperfreiem Belag versehen werden. Hier sind viele Schülerinnen und Schüler zum weniger gefährlichen Abschnitt der Süderstraße unterwegs. Der Rasen neben dem Plattenweg gäbe den Platz dafür her – und die Maßnahme wäre schnell umsetzbar.