Wo man sich in Eckernförde überall testen lassen kann.

Eckernförde

Wenn ab Montag, 23. August, in bestimmten Bereichen wie Innengastronomie und Friseurbesuch für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, eine allgemeine Testpflicht gilt, kommt den Testzentren wieder eine neue Bedeutung zu. In Eckernförde gibt es derzeit sechs Möglichkeiten, sich einem Corona-Schnelltest zu unterziehen.

Existierten im Mai im Rahmen der Corona-Modellregion noch 16 Testzentren im Ostseebad, so ist dieses Zahl inzwischen auf weniger als die Hälfte zusammengeschmolzen. Auch der Eckernförder Arzt Dr. Ulf Ratje hat die von ihm betreuten Stationen in der Siegfried-Werft und in der Bürgerbegegnungsstätte inzwischen eingestellt. Zuletzt war die Resonanz zu gering. „Die Testzahlen haben sich geviertelt“, so Ratje. „Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Praxisarbeit und impfen weiter.“

Die Stationen und ihre Öffnungszeiten

Die Impf-Fortschritte haben ebenso zu einem Schrumpfen der Testzentren beigetragen wie die verschärfte Auflagen für Betrieb und Abrechnung. Derzeit haben die Menschen in Eckernförde allerdings noch an sechs Stellen die Gelegenheit, sich einem Antigen-Schnelltest zu unterziehen. Das sind die Anlaufstationen:

Corona-Mobil Labor Krause, Strandparkplatz Am Exer, täglich von 10 bis 18 Uhr. Impfzentrum Ratje, Bergstraße 2-4, parallel zum freien Impfen Mo/Di 8.30 bis 20 Uhr sowie in der Praxis Ratje Mo-Fr 10 bis 12 Uhr. Testzentrum Aral-Tankstelle, Flensburger Straße (B76) 1, täglich 8 bis 16 Uhr. Testzentrum Edeka Nauck, Sauerstraße 1-3, Mo-Sa 9 bis 17 Uhr, So auf Termin. Testzentrum Rewe, Kakabellenweg 11-13, täglich 8.30 bis 16 Uhr. Famila, Rendsburger Straße 119, täglich 8.30 bis 17 Uhr.