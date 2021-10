Einsatz für die Feuerwehren aus Nübbel und Fockbek: Am Montagmorgen wurden die ehrenamtlichen Retter zu einem Wohnhaus nach Nübbel alarmiert. Starke Rauchentwicklung und Feuerschein durch das Fenster bestätigten den Verdacht.

Wohnhaus brennt in Nübbel

Von Marc R. Hofmann