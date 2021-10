Dänischenhagen

Wer eine Wohnung sucht, hat es meist schwer. Zwar wird viel gebaut. Im Trend liegen aber eher Einfamilien- und Doppelhäuser – gerade in ländlichen Gegenden. Im Amtsbereich Dänischenhagen leben laut einer Wohnraumstudie des Kreises über 80 Prozent der Menschen in einer eigenen Immobilie. In Dänischenhagen ist ein Wohnungsbauprojekt jetzt aber einen wichtigen Schritt weiter gekommen.

In Dänischenhagen soll das Grundstück der ehemaligen Tankstelle an der Dorfstraße samt des Garagenhofes an der Paul-Schröder-Straße erschlossen werden. Der Grundsatzbeschluss dafür fiel im Juni 2020. Nach einigen Debatten zeichnet sich nun ab, wie das Areal bebaut werden könnte. Dazu hatte der Investor zuletzt im Bauausschuss Vorschläge gemacht, die in der Politik gut ankommen.

Die SPD begrüßte die Entwicklung. „Wir brauchen auch kleine Wohnungen“, betonte zum Beispiel Fraktionssprecherin Ursula Witt. Allerdings hätte sie es besser gefunden, wenn sechs statt wie vom Investor vorgesehen vier Wohnungen öffentlich gefördert werden.

In Dänischenhagen sollen 22 Wohnungen gebaut werden

Auch Olaf Kühl (WIR) war der Ansicht, dass dort eigentlich sechs geförderte Wohnungen entstehen müssten. Einstimmig bei einer Enthaltung aus der CDU schob die Gemeinde das Projekt jetzt aber grundsätzlich an. Weitere Details sollen dann vertraglich mit dem Investor geklärt werden.

Insgesamt sollen auf dem Gebiet der ehemaligen Tankstelle 22 Wohneinheiten entstehen. Die vier Gebäude sind in der Länge parallel zur Paul-Schröder-Straße ausgerichtet. Die beiden hinteren Blocks sind dreigeschossig geplant. Dort gibt es jeweils sechs Wohnungen, die etwa 105 Quadratmeter groß werden sollen.

Dänischenhagens Bürgermeister Horst Mattig sagt: „Wir sprechen mit dem Projekt gleich zwei Zielgruppen an“. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Die beiden vorderen Gebäude sind zweigeschossig. Dort sollen unten und oben jeweils vier kleine Wohnungen mit rund 50 Quadratmeter Fläche entstehen sowie je eine Familienwohnung über zwei Etagen mit etwa hundert Quadratmetern.

Nach Angaben von Bürgermeister Horst Mattig (SPD) habe die Politik zwar gehofft, dass auf dem Areal sechs geförderte Wohnungen entstehen: „Dafür haben wir jetzt aber acht statt nur sechs kleine Wohnungen.“

Man spreche mit dem Projekt zwei klassische Zielgruppen an: Menschen, die Anspruch auf geförderten Wohnraum haben – und jene, die keinen haben. Zudem richtet man sich nicht nur an Ältere, die sich zum Beispiel verkleinern wollen und sich von ihrem Haus trennen. Sondern auch an jüngere Menschen, die zu Hause ausziehen wollen.

Wohnungsprojekte sind rar in der Region

Nach Angaben von Bürgermeister Carlo Ehrich hat auch Altenholz Wohnungsbau-Projekte in der Pipeline. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Eine Tiefgarage unter den Gebäuden wird etwa 25 Stellplätze bieten. Zudem sollen ebenerdig noch einige Besucherparkplätze entstehen. „Wir sind einen großen Schritt weiter“, sagt der Bürgermeister. Vielleicht könnten die Bauarbeiten schon im Jahr 2022 starten.

Wohnungsbauprojekte sind allerdings rar in der Region. In Schwedeneck wird gerade die Kobargsche Koppel im Ortsteil Surendorf bebaut: allerdings mit Einfamilien- und Doppelhäusern. Ein konkretes Wohnungsbau-Projekt gibt es dort zurzeit nach Angaben von Bürgermeister Sönke Paulsen (CDU) nicht.

Mittelfristig gibt es jedoch Überlegungen im Bereich Dänisch Nienhof. Dort könnte Richtung Mariannenhof etwas entstehen. „Da wollen wir dann auf jeden Fall Geschosswohnungsbau“, betont Sönke Paulsen. Außerdem wird eine Arbeitsgruppe Ideen für das bisherige Kita-Gebäude in Dänisch Nienhof entwickeln, aus dem der Nachwuchs bald auszieht. „Auch dort wären kleine Wohnungen denkbar“, sagt Sönke Paulsen.

In Altenholz entstanden zuletzt im Gebiet am Dehnberg, das ab 2017 bebaut wurde, Wohnungen. Allerdings gibt es nach Angaben von Bürgermeister Carlo Ehrich (SPD) Projekte in der Pipeline. So plant eine Investorin im Bereich Boelckestraße/Dänischenhagener Straße im Ortsteil Stift 18 Wohnungen. Ziel der Gemeinde ist, dass sechs dann geförderten Wohnraum bieten.

Auch im auf Eis gelegten Baugebiet Brammerkamp soll bei einer Umsetzung ein guter Anteil Wohnungen entstehen. Bis Ende des Jahres wird die Gemeinde aber erst mal die Ortsentwicklungsplanung abschließen, die Leitlinien für die Entwicklung vorgibt.

Wohnungsbauprojekt in Strande ruht

Im von Einfamilienhäusern geprägten Strande ruht ein prominentes Wohnungsbauprojekt: Die Kommunalpolitik wollte neben der Grundschule Mietwohnungen für Senioren schaffen, bevorzugt aus Strande. Nach dem Bürgerentscheid, der eine Mehrheit dafür brachte, ruht das Verfahren allerdings. Denn die Gegner klagen vor Gericht gegen den Ausgang des Bürgerentscheids, das Verfahren läuft.