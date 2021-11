„Wunschbaum für Tafelkinder“ in Bordesholm wartet auf Abnehmer

Bordesholm

Zwei privat organisierte Spendenaktionen laufen am ersten Adventswochenende in Bordesholm an. Zum einen der „Wunschbaum für Tafelkinder“ und zum anderen „Schenken macht Freude“ für Tafelhaushalte mit ein bis fünf erwachsenen Personen. Weihnachts- oder Herzkarten mit Daten der Empfänger können Interessierte an den Weihnachtsbäumen in der Kiel-Passage oder im Foyer des Mühlencenters abnehmen. Verteilt werden alle Präsente durch die Tafel am letzten Ausgabetag vor Weihnachten in den Räumen im Lüttparten am 23. Dezember.

„Viele Flüchtlingsfamilien, in deren Kultur Weihnachten keine Rolle spielt, haben sich gedanklich mit dem Fest angefreundet. Viele von ihnen besorgen sich sogar einen Baum. Das merken wir, weil weihnachtliche Dekoartikel nachgefragt werden“, berichtete Beate Kälbert, Leiterin der Tafel in Bordesholm. Das Leuchten der Kinderaugen bei der Geschenkübergabe sei herzaufreibend. Die Tafel in Bordesholm versorgt momentan 86 Haushalte mit 250 Personen (152 Erwachsene und 98 Kinder) mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs. Die Spendenbereitschaft der Wirtschaft und Privatleuten sei weiterhin groß. „Molkereiprodukte würden immer mal fehlen.“

Beate Kälbert hofft, dass auch in diesem Jahr wieder alle Karten des Wunschbaums verteilt werden können. Quelle: Frank Scheer

Mit Klaus-Ingo Marquardt bestückte die Tafelleiterin in dieser Woche wieder den „Wunschbaum“ mit Weihnachtskarten – knapp 100 Stück. Auf der Rückseite erfährt der Spender nur das Geschlecht, Alter und die Tafelnummer. „Ein Geschenk sollte einen Wert von 30 Euro nicht übersteigen“, so Kälbert. Die verpackte Überraschung sollte dann von den Spendern bis Donnerstag, 16. Dezember, im Geschäft Hinrich Kiek abgegeben werden. Sollten Nachfrage bestehen: Unter Tel. 01525/ 5914072 ist die Tafel zu erreichen. Im vergangenen Jahr konnten trotz der Corona-Pandemie alle Karten vergeben werden.

Im Mühlencenter vor dem Rewe-Einkaufsmarkt wird ein weiterer Weihnachtsbaum mit Herzkarten aufgestellt, für den Eva Struck aus Schmalstede seit Jahren verantwortlich ist. „Jedes Herz steht für einen Ein- bis Fünf-Personen Haushalt, dem man eine kleine Freunde zum Fest machen kann“, heißt es.

Zum Wert betonte die Initiatorin: „Jeder gibt von Herzen so viel wie er kann und möchte.“ Vor Jahren hat Eva Struck die Aktion „Schenken macht Freude“ initiiert, damit auch Kinderlose etwas zum Fest erhalten. Zunächst wurden Singles beschenkt, nun hat man die Aktion auf die Ein- bis Fünf-Personen-Haushalte ausgedehnt.