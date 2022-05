Fischsterben in Bordesholm - Zahlreiche tote Fische liegen am Ufer des See in Bordesholm

Gibt es wieder ein Fischsterben im Bordesholmer See? Passanten, die bei einem Spaziergang am Freitag etwa 20 tote Fische an unterschiedlichen Stellen rund um das Gewässer am Ufer gezählt haben, befürchten das. Die Gemeinde nannte am Nachmittag einen „tierischen Grund“ für die vielen toten Fische.