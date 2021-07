Badewasserqualität im Kreis RD - Viele Badestellen in Ordnung – doch an einem See gibt es einen Zerkarienbefall

Die gute Nachricht: 74 von 75 Gewässer im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in Ordnung. Die schlechte: Im Großen Schnaaper See nordwestlich von Eckernförde beanstandet der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Wasserqualität.