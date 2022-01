Rendsburg/Melsdorf

Einbrüche in Rendsburg und Melsdorf haben die Polizei am Donnerstag auf Trab gehalten. Nun suchen die Beamten nach Zeugen.

Der erste Einbruch ereignete sich nach Angaben der Behörde in der Nacht auf Donnerstag, 20. Januar. Der oder die Täter drangen im Zeitraum zwischen 22 und 0.30 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Niels-Gade-Straße in Rendsburg ein. Vermutlich kamen sie direkt vom Eiderwanderweg.

Das Haus wurde dann nach Gegenständen durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Fotoapparate, ein Massagegerät und ein blauer Bettdeckenbezug. Letzterer vermutlich zum Abtransport des Diebesguts. Nähere Angaben, um was für ein Massagegerät es sich dabei handelt, machte die Polizei auch auf Nachfrage nicht.

Polizei sucht Zeugen

Zu einem weiteren Einbruch kam es am helllichten Tag in Melsdorf. Dort sollen Einbrecher zwischen 10.30 und 13.30 in ein Einfamilienhaus im Kählenweg eingedrungen sein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Nun sucht die Kriminalpolizei Rendsburg nach Zeugen, die die Einbrüche, ortsfremde Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Behörde unter 04331/2080 entgegen.