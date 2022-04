Rendsburg

Es ist 4.30 Uhr am frühen Ostermontagmorgen, als ein 17-Jähriger die Diskothek Cheyenne in der Büsumer Straße in Rendsburg verlässt. Dort sollen nach Angaben der Polizei zwei südländisch aussehende Männer den jungen Mann bedroht haben.

„Die Täter zogen ein Messer und forderten die Kopfhörer der Marke Apple Airpods“, sagt Sönke Petersen von der Pressestelle der Polizei. Danach sollen sie ihr Opfer noch durchsucht, eine Airpod-Hülle, ein Handy und 20 Euro Bargeld erbeutet haben. Anschließend rannten die Männer weg, der Geschädigte meldet sich bei der Behörde.

Rendsburg: Täter trugen Mundschutz

Er beschreibt die Täter als etwa 1,80 Meter groß und von südländischem Aussehen. Sie sollen Mundschutz getragen haben.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer hat die Tat beobachten können oder kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/2080.