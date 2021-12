Gettorf

Ein Autofahrer oder eine Autofahrerin ist mutmaßlich am frühen Mittwochmorgen, 1. Dezember, am Hasselrott in Gettorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, schlingerte über den Grünstreifen und fuhr einen Leitpfosten sowie das Ortsschild an. Die betreffende Person floh mit dem Auto. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall vor 8.20 Uhr beobachtete haben.

Pfosten und Schilderpfahl beschädigt

Das Auto kam laut Polizeidirektion Neumünster auf der Landesstraße 44 aus Richtung Revensdorf. Der Grünstreifen an der Ortstafel Gettorf war aufgewühlt. Pfosten und Schilderpfahl wurden beschädigt. Die Person, die hinter dem Lenkrad saß, fuhr offenkundig einfach weiter nach dem Vorfall. Die Dreckspuren auf der Fahrbahn zeigten den Beamten, dass der Wagen wieder auf die Straße gelenkt wurde.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob dabei andere Menschen gefährdet wurden, ist unklar. Die Polizei in Gettorf nimmt Hinweise zu dem Vorfall mit Unfallflucht unter Tel. 04346/2965000 oder unter dem Polizeiruf 110 entgegen.