Eckernförde

Film-Bürgermeister trifft realen Bürgermeister-Kandidaten. Zu dieser ungewöhnlichen Begegnung kam es jetzt in Eckernförde. Christoph Schleusener, der im Ostseebad Verwaltungschef werden will, hatte Gerry Hungbauer eingeladen. Der Schauspieler ist bekannt als Oberbürgermeister von Lüneburg in der TV-Serie „Rote Rosen“.

Über Beziehungen kam der Kontakt zustande. „Ich wollte mal etwas anderes machen und bei der Gelegenheit bei den Fans von Hungbauer für Eckernförde werben“, sagt Schleusner. Er selbst kannte den Schauspieler zuvor nicht persönlich. Und Hungbauer lernte erstmals Eckernförde kennen, nachdem ihm bisher nur andere Ostseestädte wie Kiel und Stralsund ein Begriff waren. Die Liebe zur See liegt für den Lüneburger besonders nahe. Er selbst ist begeisterter Segler.

Youtube-Clips zu örtlichen Themen

Der Schauspieler ist der dienstälteste „Bürgermeister“ in der Serie „Rote Rosen“. In der Rolle des Thomas Jansen gab es auch immer wieder Kontakte zum „echten“ Lüneburger Verwaltungschef. Beispielsweise, wenn es darum ging, die Amtskette für Dreharbeiten auszuleihen. Auch in den Folgen der Serie werden so manche kommunalen Angelegenheiten eingeflochten. Aktuell pausiert Hungbauer bei den „Roten Rosen“. Für die Zukunft plant er, wieder mehr Theater zu spielen.

Bürgermeister-Kandidat Schleusener drehte mit seinem Gast in Eckernförde mehrere Youtube-Clips, in denen örtliche Themen wie Bürgergesellschaft, Hochwasserschutz und Gesundheitsversorgung eine Rolle spielen. Kommende Woche sollen sie veröffentlicht werden.