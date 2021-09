12000 Gäste täglich durften wegen der Corona-Pandemie auf das Norla-Gelände in Rendsburg. Am Wochenende wurde dieses Limit erreicht, an den Eingängen und vor den Ausstellungshallen gab es auch mal Warteschlangen. Für Messechefin Dörte Röhling war es eine gute Messe in Corona-Zeiten.