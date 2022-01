Eckernförde

Die Geschäftsführer der drei größten privaten Unternehmen in Eckernförde haben sich in einem offenen Brief an die Spitzen der Kreistagsfraktionen, den Landrat und die Geschäftsführung der Imland-Klinik gewandt. Die Unterzeichner fordern für Eckernförde unter anderem den Erhalt einer Zentralen Notaufnahme, die rund um die Uhr geöffnet ist.

Druck auf die Kreispolitik wächst

Der offene Brief ist auf Mittwoch, 26. Januar, datiert und erhöht in Sachen Imland-Klinik – zusätzlich zu den Bedenken aus den Reihen der Eckernförder Kommunalpolitik – den Druck auf die Entscheider im Kreistag. Unterschrieben ist der Brief von Peter Siemsen (Wilhelm Siemsen GmbH & Co KG), Wilfried Wagner, (Vorsitzender Wirtschaftskreis), Waldemar und Rüdiger Behn (Behn Getränke GmbH) sowie von Mathias Wolplansky (Punker GmbH).

Konkret schreiben die Unternehmer: „Die veröffentlichten Ergebnisse der Diskussionen zur Umstrukturierung der Funktionen der beiden Imland-Klinken veranlassen uns, schon im Sinne unserer Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihnen hiermit unsere Gedanken und Bedenken vor Ihrer finalen Entscheidung mit auf den Weg zu geben.“

Versorgungszentrum unzureichend?

Sollte die veröffentlichte Struktur Wirklichkeit werden – so die Unternehmer –, böte die Eckernförder Klinik keine Grund- und Regelversorgung mehr. Darüber hinaus würde die Zentrale Notaufnahme wegen des Abzugs der chirurgischen Abteilung durch ein medizinisches Versorgungszentrum ersetzt, das keine für die Notfallmedizin ausgebildeten Pflegekräfte beschäftigen werde.

Weiter befürchten die Unterzeichner, dass es für das Versorgungszentrum keine Abrechnungsvereinbarung mit den Berufsgenossenschaften gebe und das Zentrum nicht an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr erreichbar ist. „Dadurch würden alle regelhaft in einem Krankenhaus zu therapierenden Patienten und alle Verletzungen aus Arbeits-, Schul- und Sportvereinsunfällen nicht mehr in Eckernförde versorgt werden können“, so die Unternehmer.

Bedarf für Grund- und Regelversorgung

„Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb. Außerhalb der üblichen Tagesarbeitszeiten stünde nicht einmal der Service eines Medizinischen Versorgungszentrums, geschweige denn eine Zentrale Notaufnahme vor Ort zur Verfügung“, heißt es in dem offenen Brief. Auch wachse die Bevölkerung von Eckernförde in den kommenden Jahren voraussichtlich um etwa zehn Prozent und damit auch der Bedarf an einer Grund- und Regelversorgung.

Mehr Touristen in Eckernförde

Zudem steige die Zahl der Touristen in und um Eckernförde seit Jahren. Dieser Trend bleibe vermutlich ungebrochen. Damit wachse auch die Zahl an freizeitbedingten Unfällen – zum Beispiel nach Stürzen mit einem E-Bike. Insbesondere Menschen in Nordost-Schwansen – mit dem Ferienzentrum Olpenitz – würden von medizinischer Versorgung nahezu abgeschnitten, fürchten die Unterzeichner.

Falsches Signal an Fachkräfte

Nicht zuletzt sei neben Kindergärten und Schulen auch eine angemessene medizinische Grundversorgung für die ganze Familie notwendig, damit es den Unternehmen auch künftig noch gelinge, qualifizierte Arbeitskräfte nach Eckernförde zu holen. „Wenn unsere Stadt keine mit anderen Orten vergleichbare medizinische Grundversorgung bietet, verschlechtern sich unsere Chancen“, schreiben die Unternehmer.

Und abschließend: „Wir appellieren also an Sie, sich für eine Zentrale Notaufnahme und eine Grund- und Regelversorgung am Standort Eckernförde zu entscheiden.“