Rendsburg

Die Rendsburger SPD-Kreistagsabgeordneten Renate Brunkert, Gerrit van den Toren und Martin Tretbar-Endres unterstützen die Spitzen der Stadt bei ihrem Bekenntnis zum Rendsburger Standort der finanziell angeschlagenen Imlandklinik. Gleichzeitig erteilen sie der Idee eines Neubaus auf der grünen Wiese, wie er zum Beispiel von der Kreis-CDU ins Spiel gebracht wurde, eine Absage. „Wir unterstützen ausdrücklich den Einsatz der Stadt Rendsburg für eine leistungsstarke medizinische Versorgung in der Kreisstadt,“ heißt es in einer Mitteilung der drei Abgeordneten. „Die Rendsburger Imlandklinik ist gut aufgestellt und wird mit Investitionen in Höhe von 63 Millionen Euro weiter fit gemacht für die Zukunft.“

Neubau würde Unsummen kosten

Ein Klinikneubau auf der grünen Wiese würde Unsummen verschlingen und bringe zahlreiche Probleme. Als Beispiele nannten die Rendsburger SPD-Kreistagsabgeordneten die Erreichbarkeit für die Beschäftigten, die Patienten sowie die Besucherinnen und Besucher mit Bus und Bahn. Auch sei Rendsburg aus dem südlichen Kreisgebiet besser zu erreichen. Die enge Zusammenarbeit mit weiteren medizinischen Einrichtungen werde erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht - ein Argument, welches zuletzt auch von Bürgermeisterin und Stadtpräsident angeführt worden war.

Zudem sei bei einem Neubau völlig offen, was in der Zeit passiere, bis dieser fertiggestellt sei, geben die drei Sozialdemokraten zu bedenken. Investiert werden müsse in den Standort Rendsburg ohnehin. „Aus all diesen Gründen treten wir als Rendsburger SPD-Kreistagsabgeordnete in der weiteren Debatte um die Zukunft der Imlandklinik für den Erhalt des Klinik-Standortes Rendsburg ein“, heißt es in der Mitteilung. Enttäuscht zeigten sich Renate Brunkert, Gerrit van den Toren und Martin Tretbar-Endres darüber, dass eine gemeinsame Erklärung aller Rendsburger Kreistagsabgeordneten nicht zustande gekommen sei. „Wir wollten gerne über die Parteigrenzen hinweg eine gemeinsame Position gegen einen Neubau erreichen. Dies ist leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen.“

Keine Absage an Klinikstandort Eckernförde

Als Absage zum Klinik-Standort in Eckernförde wollen die drei Abgeordneten ihren Vorstoß nicht verstanden wissen. Es gehe zunächst darum, der Stadt Rendsburg aus Sicht der SPD-Kreistagsfraktion den Rücken zu stärken. Inhaltlich bleibe die SPD im Blick auf die angeschlagene Klinik bei ihrem Standpunkt, dass das Sanierungsszenario 1, bei dem beide Standorte erhalten bleiben, von den Sozialdemokraten weiter favorisiert werde.

Unterdessen wurde zu diesem Punkt im Internet eine Petition unter dem Titel „1 Landkreis 1 Klinik 2 Standorte / Die Imland Klinik in Eckernförde muss bleiben!“ eingerichtet. Die Petition richtet sich an Landrat Rolf-Oliver Schwemer und wurde bis zum Donnerstagmittag bereits fast 4000 mal unterzeichnet und fast 1400 mal kommentiert.