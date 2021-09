Rendsburg

Die AKN-Bahn (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn GmbH) aus Kaltenkirchen übernimmt das Gleisnetz zwischen Büdelsdorf und Rendsburg-Seemühlen von der Stadt Rendsburg. Das teilten Stadt und Bahnunternehmen in einer gemeinsamen Erklärung am Donnerstagnachmittag mit.

Rendsburg: AKN kümmert sich um die Wiederherstellung der Strecke

Ab Anfang 2022 kümmert sich die AKN um die Wiederherstellung eines drei Kilometer langen Teilstücks der ehemaligen Bahnstrecke Husum–Erfde–Rendsburg, um ein parallel zu errichtendes Bahnbetriebswerk in Rendsburg an das Schienennetz der Deutschen Bahn anzuschließen.

Dort soll die Firma Stadler ab Herbst 2022 ihre akkubetriebenen Züge der Baureihe „Flirt Akku“ warten. 55 Stück hat Schleswig-Holstein davon angeschafft. Sie sollen ab dem kommenden Jahr auf noch nicht elektrifizierten Strecken im Land die Dieselzüge weitgehend ersetzen.

Die Instandsetzungsarbeiten der seit dem Jahr 2000 stillgelegten Strecke beinhalten das Entfernen von Vegetation, die Wiederherstellung der Schienen, die technische Sicherung der Bahnübergänge (Richthofenstraße, Schleswiger Chaussee, Friedrichstädter Straße) und des Kabeltiefbaus. Geplant ist, bis zum Fahrplanwechsel 2023/24 die Strecke so auszubauen, dass in Büdelsdorf, Rendsburg-Mastbrook und -Seemühlen wieder Fahrgäste zusteigen könnten und so Anschluss nach Kiel hätten.

Den Personenverkehr auf der Verbindung organisiert Nah.SH, die AKN plant nicht, die Strecke selbst zu bedienen. Ihre Züge verkehren zwischen Hamburg, Neumünster, Henstedt-Ulzburg, Elmshorn und Norderstedt auf eigenen Schienen, außerdem unterhält das Unternehmen auch die Eisenbahnstrecke zwischen Kiel-Gaarden und Schönberg. Das Unternehmen gehört den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein.