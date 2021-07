Rendsburg

„Rendsburg ist seit 1971 jedes Jahr in der Städtebauförderung dabei. Bislang sind dazu mehr als 44 Millionen Euro verbaut worden. Das will ich mir natürlich angucken“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) zu Beginn ihres Besuchs. Ihr Ministerium ist für die Vergabe der Förderung zuständig, bei der Bund und Land zwei Drittel der Kosten bezahlen. Während derzeit Projekte in der Altstadt, dem Stadtteil Mastbrook und der Umbau der ehemaligen Eiderkaserne bezuschusst werden, hofft Rendsburg nun unter anderem auf Mittel für den Altstädter Markt.

Rendsburg: Bund und Land unterstützen bei „Mammutaufgaben“

„Sie kennen Ihre Stadt am besten“, sagt die Ministerin im Senatssaal des Alten Rathauses. Entsprechend sei es sinnvoll, dass die Kommunen bei Großvorhaben, wie dem Umbau der ehemaligen Eiderkaserne, Unterstützung erhielten. „Es ist klar, dass eine Stadt wie Rendsburg einen solchen Mammutumbau nicht allein schultern kann“, so Sütterlin-Waack. Durch die Förderung sei verhindert worden, dass das Kasernengelände zu einer städtischen Brachfläche werde.

Den Rundgang mit der Ministerin beginnt anschließend auf dem Altstädter Markt. Denn trotz der umfangreichen Förderung hat die Stadt noch ihre „Problemzonen“. Wie berichtet, wurde jüngst ein Büro aus Berlin zum Sieger gekürt, das die mittelalterliche Keimzelle der Stadt unter Wahrung des Denkmalschutzes barrierearm gestalten soll. Möglichst noch dieses Jahr soll ein Förderantrag dafür auf den Weg gebracht werden.

Städtebauförderung: Rendsburg hat noch Bedarf

Stadtpräsident Thomas Krabbes (CDU) sagt: Wir wollen heute auch in die Ecken, die wir Besuchern sonst nicht zeigen.“ Mit dem Umbau des ehemaligen Kaufhauses am Platz zu einer Seniorenresidenz ist die Aufwertung schon angestoßen. „Das ist gut gelöst“, sagt die Ministerin. Dabei sei ihr bewusst geworden, dass auch die anteilige Förderung von einem Drittel die Stadt vor Herausforderungen stellt.

Der Erste Stadtrat Klaus Brunkert (CDU) würde sich noch mehr Unterstützung wünschen. Denn: „Rendsburg erfüllt auch Aufgaben für die Region.“ Neben seinen 30.000 Einwohnern sei die Stadt auch für rund 40.000 Menschen in der Umgebung wichtig. Das solle stärker bei der Zuteilung berücksichtigt werden.

Beim Gang durch den nahegelegenen Stegengraben wird deutlich, wo in der Stadt noch Potenzial liegt. Neben Leerstand und verwitterten Hausfassaden klafft hier eine Baulücke mitten in der Altstadt. „Das Gebäude musste wegen Einsturzgefahr im Frühjahr abgerissen werden“, erklärt Bau-Fachbereichsleiter Frank Thomsen.

Untereider: Hausboote könnten Gäste mit Gastronomie locken

Über den Schiffbrückenplatz führt der Spaziergang anschließend an die Untereider. Mit Blick auf die geplante Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2026 würde die Stadt dieses Areal gern aufwerten. „Statt heute Einsteganlagen könnten hier Hausboote mit gastronomischem Angebot entstehen“, erklärt der Fachbereichsleiter.

Die Kooperation, um diese „Baustellen“ anzugehen, läuft mit den anderen zwölf Städten und Gemeinden aus der Region schon gut. „Alle haben zugestimmt, Geld für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung zu stellen“, sagt Thomsen. Damit soll geklärt werden, welche Maßnahmen zur Aufwertung von Rendsburg und der Umgebung wünschenswert sind und gefördert werden können.

Einen Schritt in diese Richtung bedeutet für Rendsburg schon einmal die Aufnahme in das Innenstadtprogramm des Landes. Nur zwei Wochen nach Beantragung bekam die Stadt 500.000 Euro bewilligt, mit denen kurzfristig Einzelmaßnahmen etwa zur Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel umgesetzt werden können.