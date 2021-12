Großharrie

Die Einwohnerinnen und Einwohner in Großharrie müssen sich auf ein neues Trinkwassersystem einstellen. Mit großer Mehrheit stimmte die Gemeindevertretung für den Bau einer öffentlichen Wasserversorgung. Zukünftig soll die gesamte Ortslage einschließlich einiger Außenbereiche an das Trinkwassernetz der Stadtwerke Neumünster (SWN) angeschlossen werden.

Auf einhellige Zustimmung bei den Zuhörern stieß der Beschluss nicht: Die gut 20 Sitzungsgäste stellten viele kritische Fragen, gefordert wurde zudem eine erneute Umfrage im Dorf.

Mit sechs Ja-Stimmen bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung votierte der Gemeinderat für die Umstellung der Trinkwasserversorgung auf ein öffentliches System. Drei Jahre hat sich die Ortspolitik mit dem Vorhaben beschäftigt, erklärte Bürgermeisterin Ilona Bredow vor der Abstimmung.

Für Bürgermeisterin Ilona Bredow ist die öffentliche Wasserversorgung eine Investition in die Zukunft. Quelle: Sven Tietgen

Es seinen Alternativen ausgelotet, mit Planern, Ingenieuren und der Amtsverwaltung des Amtes Bokhorst-Wankendorf diskutiert sowie mit den SWN und den Versorgungsbetrieben Bordesholm als potenziellen Wasserlieferanten gesprochen worden. „Mit dem Anschluss an das SWN-Netz stellen wir uns zukunftsfähig auf, damit entfallen für die Großharrier alle Investitionen in eine Nachrüstung ihrer Brunnen“, betonte die Gemeindechefin in der Sitzung am Dienstag.

Neues Trinkwassersystem in Großharrie kostet 2,4 Millionen Euro

Es ist ein Riesenprojekt für das rund 500 Einwohner zählende Dorf. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von 2,4 Millionen Euro, die zu einem wesentlichen Teil auf die Haushalte umgelegt werden. „Fix“ ist eine Hausanschlusskostenpauschale von 2560 Euro pro Haushalt, dazu kommen Anschlussleitungskosten für die Strecke von der Grundstücksgrenze an der Straße bis zum Haus – derzeit kalkuliert mit 65 Euro pro laufendem Meter. Geplant sind weiterhin ein Grundbetrag von 240 Euro im Jahr und 2 Euro Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter. Möglich sind Ratenzahlungen über eine sogenannte Verrentung.

Großharrie ist kein Einzelfall Im Amt Bokhorst-Wankendorf ist Großharrie nicht der einzige Ort ohne zentrale Trinkwasserversorgung. Auch die Bewohner von Schillsdorf beziehen das kostbare Nass aus Einzel- oder Gemeinschaftsbrunnen, lediglich im Ortsteil Bokhorst hat sich eine kleine Wassergenossenschaft etabliert. Auch fast alle Ortsteile von Rendswühren verfügen über Brunnen, nur der Bereich Hollenbek/Neuenrade hat ein kleines Wasserwerk. Im benachbarten Amt Bordesholm ist Reesdorf als einzige von 14 Gemeinden nicht an eine zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Mit dem Beschluss reagiert die Gemeinde auf die teils erheblichen Belastungen des Trinkwassers, das aus den 148 Haus- oder Gemeinschaftsbrunnen gefördert wird. Überschritten werden bei rund 65 Brunnen die Grenzwerte von Nitrat, Eisen oder Mangan, zudem wurden teilweise Abbauprodukte von Pflanzengiften nachgewiesen. Für diese Brunnen hat das Gesundheitsamt des Kreises Plön eine Duldung bis Ende 2023 ausgesprochen. Deutlich wurde in der Diskussion, dass vor allem die Anschlusskosten vielen Dorfbewohnern im Magen liegen.

Anwohner in Großharrie fragen: „Wer soll das bezahlen?“

Befürchtet wird wegen der mehrjährigen Projektdauer deutlich höhere Kosten für die Anschlussnehmer. „Seit März sind die Projektkosten schon um zehn Prozent gestiegen, bei den 2,4 Millionen Euro wird es garantiert nicht bleiben, wer soll das bezahlen?“, fragte ein Zuhörer.

Kritisiert wurden zudem unterschiedliche Aussagen von Planern und Ortspolitikern – „Das ist immer ein Hin und Her gewesen“ – und die Abhängigkeit von der Preispolitik der SWN. Eine erneute Umfrage im Dorf, die über eine Unterschriftenliste mit 117 Unterzeichnern gefordert wurde, lehnte die Gemeindevertretung ab. Daraufhin kündigte ein Zuhörer an, ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen zu wollen. Bürgermeisterin Ilona Bredow sah den Vorstoß gelassen: „Das ist euer gutes demokratisches Recht.“