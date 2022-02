Rendsburg

In Rendsburg haben in dieser Woche sowohl im Norden der Stadt als auch in der Schleife mehrere Großmülltonnen gebrannt. Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr in der Nacht von Montag (21. Februar) auf Dienstag gerufen, der zweite Brand ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (24. Februar). Aufmerksame Bürger trugen jeweils zum rechtzeitigen Löschen der Flammen bei.

Montagnacht wurde die Feuerwehr Rendsburg um 22.50 Uhr in die Breslauer Straße gerufen. Anwohner hatten die starke Rauchentwicklung bemerkt. Dort brannten nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Jens Schnittka vier Großmülltonnen mit jeweils 1000 Liter Volumen in voller Ausdehnung. Sie konnten nur unter Atemschutz gelöscht werden, wurden anschließend mit Schaum bedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Am Donnerstagmorgen wurden die Löschkräfte um 3.29 Uhr in die Pastor-Schröder-Straße gerufen. Dort stand ein Großmülleimer auf einem Parkplatz in Flammen. Weitere Mülleimer konnten von Anwohnern rechtzeitig weggeschoben werden und so ein Übergreifen des Feuers dorthin und auf in der Nähe geparkte Autos verhindert werden. Ein Fahrradunterstellplatz der Schule Obereider wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Aussage der Feuerwehr ist die Brandursache in beiden Fällen noch unbekannt, verletzt wurde niemand.