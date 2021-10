Sehestedt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) sperrt in der kommenden Woche für mehrere Tage ein Teilstück der Straße zwischen Büdelsdorf und Holtsee für den Autoverkehr. Von Montag, 11. Oktober, 8 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 14 Oktober, 16 Uhr wird die Landesstraße 42 zwischen Schirnau und Sehestedt in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten am Fahrbahnbelag. Diese können den Angaben zufolge wegen der Verkehrssicherheit, dem Arbeitsschutz und der Qualität der Bauarbeiten nur mit einer Vollsperrung stattfinden. Eine Umleitung erfolgt weiträumig.

Umleitung über Haby

Die ausgeschilderte etwa 27 Kilometer lange Umleitung führt über die L 42 nach Büdelsdorf, die B 203 nach Groß Wittensee die K 51 sowie die K 78 durch Haby zurück auf die L 42 nach Sehestedt und umgekehrt. Ortskundigen Autofahrern wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsführung wurde nach Angaben des LBV.SH mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt.

Radfahrer, Fußgänger und der öffentliche Personennahverkehr können den Baustellenbereich passieren, ebenso wie Rettungsdienst und Polizei.