Der Kreis Rendsburg-Eckernförde zieht ein positives Zwischenfazit des Booster-Marathons, der noch bis Sonntag läuft. Gleichzeitig gibt es noch ausreichend Termine in der Impfstelle in Büdelsdorf. Was bei den Kontrollen der verschärften Corona-Regeln herausgekommen ist, lesen Sie hier.