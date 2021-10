Bordesholm

Der gebürtige Hamburger und mittlerweile in Hoffeld lebende Segler Johannes Bahnsen gehört zur absoluten Top-Liga der eSailor – digitales Segeln per Mausklick. Für seinen deutschen Meistertitel in dieser Disziplin wurde das Mitglied des Bordesholmer Segelclubs von der Gemeinde im Rathaus ausgezeichnet – insgesamt erhielten rund 20 Sportler, Funktionäre und weitere Ehrenamtliche eine Würdigung. 2020 war die Ehrung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, die Ehrungen wurden diesmal nachgeholt.

Einer der besten deutschen Digital-Segler kommt aus der Region Bordesholm: der Hoffelder Johannes Bahnsen. Quelle: Frank Scheer

Dass es eSailing gibt und ein Segler aus der Region Bordesholm da bundesweit vorne mitmischt, wussten viele der Gäste im Rathaus bei der Preisverleihung am Mittwochabend nicht. Der Laudator Michael Hußmann erzählte es ihnen. „Mit dem normalen Segeln auf einem Gewässer ist das Ganze natürlich nicht zu vergleichen. Aber für Taktik und Strategie sind die kurzen virtuellen Regatten schon sehr sinnvoll“, sagte der Preisträger nach der Veranstaltung schmunzelnd. Der für einen Hamburger Club segelnde Bahnsen brach auch eine Lanze für seinen regionalen Verein in Bordesholm. „Da wird hervorragende Kinder- und Jugendarbeit gemacht.“

Ulrich Schuster, CDU-Vorsitzender in Bordesholm und Laudator für zwei Preisträger, appellierte vor den 50 Gästen am Mittwochabend im Sitzungssaal des Rathauses. „Werben Sie bei ihrem Nachwuchs zu Hause für das Ehrenamt. Ohne das wäre es hier auch an diesem Abend im Rathaus ziemlich leer. Und es wird immer schwieriger, Positionen in Vereinen, Verbänden und Parteien zu besetzen“, so Schuster. Er überreichte Preise an Leon Rixen von Bushido Bordesholm/Wattenbek (Taekwondo/Träger des dritten Dans) und Gerhard Settgast, der 13 Jahre lang als Vorsitzender die Geschäfte des TSV Bordesholm geführt hatte und den Verein nach einer Krise neu aufgestellt hatte. „Ich verstehe die Auszeichnung als Dankeschön an den gesamten Vorstand“, so der Geehrte.

Wertschätzung auch für Funktionäre

Auch wichtige Arbeit hinter den Kulissen wurde gewürdigt: Klemens Glumm von der Handballspielgemeinschaft Bordesholm/Brügge ist dafür geehrt worden, dass seine Belegungspläne für die Wettkampfsporthalle in den vergangenen Jahren nie zu bemängeln waren. „Es gab noch nie eine Ansetzung von zwei Spielen zu einem Termin“, so Obmann Gerd Scherwinski. Peter Völskow und Kay Rathje von den Bordesholmer Sportkeglern wurden ebenfalls ausgezeichnet. 34 und 26 Jahre sind die beiden Sportler in dem „umwerfenden Sport“, wie es die Gemeindevertreterin Ursula Schulz-Ehlbeck (Grüne) umschrieb, in Funktionen tätig.

Das Duo MajaMo (rechts) und Barbara Schröder sorgt für eine musikalische Unterhaltung zwischen den Ehrungen. Quelle: Frank Scheer

Amtsdirektorin Anja Kühl würdigte das Engagement von Waltraut Reese für den Bereich Sportabzeichen. Pro Jahr legten bei ihr etwa 300 bis 320 Sportlerinnen die Prüfungen ab. Selbst hat sie bereits 13 Mal ein Sportabzeichen gemacht. Das Ehepaar Heidrun und Joachim Wodarg gehört zu den erfolgreichsten.

Sie hat bereits 40 Mal die Prüfung absolviert, er sogar 50 Mal. Bei der Leichtathletik hat sich das Paar kennengelernt. „Tischtennis als Lebensaufgabe“ – das dürfte für Janusz Luterek und Hans Dreier gelten. Beide haben Deutschland bei der Europameisterschaft in Budapest 2020 vertreten. Für die Weltmeisterschaft hatten sich ebenfalls beide qualifiziert – die hat aber bislang wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden.

Neben Gerhard Settgast erhielten der Vorstand der Bordesholmer Landfrauen und die Vorlesepaten in den Kindergärten und Reinhard Koglin, Vorsitzender des Kulturvereins, den speziellen Ehrenamtspreis. Seinen Parteikollegen Koglin würdigte Gemeindechef Büssow als „guten Ratgeber, schlauen Fuchs und Ideenschmied“. Er sei vor allem ein „Motor für das regionale Kulturleben“.