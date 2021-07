Neudorf-Bornstein

Den Teich auf dem Dorfplatz zuschütten: Gegen diesen Beschluss der Gemeindevertretung von Neudorf-Bornstein gibt es Widerstand der Bevölkerung. Bauausschussvorsitzender Kervin Groth (CDU) stellte sich im Ortsteil Neudorf gut 50 Protestierenden zur Aussprache.

„Der Teich muss bleiben“ lautet die Aufschrift auf einem am Dorfteichzaun befestigten Schild. Diese Forderung eint gut 50 Neudorferinnen und Neudorfer aller Generationen beim Treffen des Bauausschusses. Reinhard Schamborski (61) erklärt: „Im neuen Bürgermeisterbrief wurde die Verfüllung der Löschwasserlagune angekündigt. Dagegen wurden schon in wenigen Tagen 25 Unterschriften gesammelt“, so der Lohnunternehmer und Chef der Knochenbruchgilde Neudorf. In Vertretung von Bürgermeister und Parteifreund Christoph Arp erläutert Groth den bei einer Enthaltung erfolgten Verfüllbeschluss der Gemeindevertreter. „Die Löschwasserlagune ist schadhaft. Eine Sanierung würde viel Geld kosten. Das Auffüllen würde Möglichkeiten schaffen, den Dorfplatz umzugestalten“, führt er an. Zum Beispiel könne auf dem neuen Fläche der Bereich der benachbarten Kinderkrippe erweitert werden. Zudem sei an das Aufstellen einer Grillhütte gedacht, die auch als Unterstand für Radfahrer dienen könne.

Neudorf-Bornstein: Dorfteich soll Feuchtbiotop werden

Das Verschwinden des Dorfteichs will sich Unterschriftensammler Wilhelm Kropp (57) hingegen gar nicht vorstellen. „Der Teich prägt das Dorfbild. Als ich vor sechs Jahren hierher gezogen bin, habe ich mich gefreut, dass es so etwas Tolles gibt“, bekennt er. Schamborski stellt eine Alternative zum Dichtschütten vor: „Ich bin dafür, dass der Feuerlöschteich in ein zu schützendes Feuchtbiotop umgewandelt wird.

Es sollten von der Gemeinde, Kreis und Land ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine naturnahe Teichatmosphäre entstehen zu lassen.“ Dass sich Insekten am Wasser wohl fühlen, zeigen dort fliegende Schmetterlinge und Libellen.

Fürs Erhalten des Teichs sind auch Dorfplatzanlieger Björn Stahl (32) und sein Halbbruder Marcel Weniger (42). „Der Teich ist der emotionale Mittelpunkt des Dorfes und ein Ruhepol“, findet Stahl. Allein schon deswegen lehnt er insbesondere den Bau einer Grillhütte ab.

Erde zum Dichtschütten des Dorfteichs liegt schon bereit

„Die Löschwasserversorgung am Dorfplatz ist durch Hydranten gewährleistet“, stellt Groth fest. Für ihren ursprünglichen Zweck sei die Lagune nicht mehr erforderlich, zumal in ihr das Wasser nur 50 Zentimeter bis ein Meter hoch steht. Rein rechtlich sei sie eine technische Anlage, die aufgefüllt werden könne. Boden dafür sie vorhanden. Beim Erschließen des benachbarten Baugebiets Schniederedder angefallene Erde lagere bereits am Bauhof. Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises sei das Verfüllen denkbar. Dass sich jetzt Einwohner zum Gestalten des Dorfplatzes Gedanken machen, begrüßt er.

Bürger sollen in die Planung mit einbezogen werden

Er ist bereit, sie in die weitere Planung einzubeziehen. Gelegenheit dazu könne die für den 26. August angesetzte Sitzung des Bauausschusses sein. Ort und Startzeit stünden noch nicht fest. „Ich lade Euch zur Sitzung ein, um den Dorfplatz Hand in Hand zu planen“, sagt Groth. Die Initiative will bis dahin ihre Basis vergrößern. „Wir sammeln weiter Unterschriften fürs Erhalten des Dorfteichs“, kündigt Kropp an. Das hat Erfolg. Am Dienstagmittag lag die Zahl der Unterschriften schon bei 48.