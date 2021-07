Eckernförde

Zigarettenkippen, Flaschen, Plastikverpackungen und Corona-Masken zählen zu den häufigsten Müllfunden beim großen Aufräumen am Freitag in Eckernförde. Rund 90 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich an der FlensStrandgut-Aktion an Land, auf dem Wasser und unter Wasser.

Ungewohntes Treiben am Borbyer Ufer. Wie ein überdimensionaler Tausendfüßler tragen 16 Jugendliche einer Freizeit der Kirchengemeinde Borby zwei Mega-SUPs zum Wasser. Auf den fünf Meter langen Stand-up-Boarden paddeln sie wenig später durch den Hafen und am Strand entlang – immer die Augen auf nach schwimmendem Müll.

Auf Müllfang auch unter Wasser

Die SUPs stellte Tanja Miranda von Förderkeks zur Verfügung. „Als Stand-up-Paddler haben wir uns die Umwelt auf die Fahnen geschrieben“, sagt die Stationsleiterin. „Wenn man auf dem Wasser an Abfall vorbeifährt, kann man nicht darüber hinwegsehen.“ Das sehen Sönke Staack und Iris Kröger ähnlich. Nur, dass sie sich nicht über, sondern unter Wasser auf Müllfang begeben.

Die beiden Taucher haben nach dem Absuchen des Sportboothafens schnell einen stattlichen Haufen beisammen. Darunter befinden sich zwei Fußmatten, mehrere Flaschen, ein Handtuch und ein Tablet. Beide engagieren sich auch sonst für eine saubere Ostsee. Die Gruppe „Tauch-Junkies“ bringt jeden zweiten Montag im Monat bei ihren Tauchgängen Unrat vom Meeresboden mit ans Tageslicht. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt Staack mit einem Lächeln.

Vor allem viele Familien beteiligen sich

Am Strand vor der DLRG-Hauptstation steht Lena Guschewski von der Touristik und verteilt Sammeleimer und Müllgreifer. „Meist sind es Familien, die bei der Aktion mitmachen“, erzählt sie. Die Menge der noch zur Verfügung stehenden Utensilien zeigt, es hätten deutlich mehr Freiwillige sein können. Erik Becker mit seinen Nichten Maja (9) und Janna (6) haben sich dagegen nicht lange bitten lassen.

Die Kinder wissen bereits, was eine saubere Umwelt wert ist. „Der Müll ist schlecht für die Tiere, die können das fressen“, erzählt Maja, während sie ihre Ausbeute im Eimer präsentiert. Viele Zigarettenkippen finden sich darunter, aber auch Plastikteile und eine Bierflasche. Ebenso ist Sandra Haiduga-Lemke mit Sohn Philip und Neffe Leander auf Müllsammeltour am Strand. „Die Kinder sind total engagiert dabei“, sagt sie. Neben Glasscherben, Masken und Kippen finden sie beim Schlenker durch den Kurpark auch achtlos weggeworfene Hundekottüten.

Unterdessen haben die Jugendlichen auf ihren Mega-SUPs die Sammelzentrale vor der DLRG-Hauptwache erreicht. Sie sind auf ihrer Paddeltour bester Laune und haben zudem mehrere Tüten mit Müll gefüllt. Erstaunlichster Fang: ein Autoschlüssel, der noch in einer wasserdichten Hülle steckt. Sogar ins Wasser gestiegen sind die Jugendlichen, um eine Plane aus dem Sand zu bergen.

Feiernde Gruppen lassen ihren Müll liegen

An diesem Freitag sind aber auch noch 17 Schüler des Lern-Sommers des Familienzentrums Eckernförde mit Greifern und Eimern unterwegs, um rund um den Eimersee das Gelände zu säubern. Ebenfalls aktiv machen die Pony- und die Dino-Gruppe des kirchlichen Kindergartens Borby mit, die sich die Promenade am Borbyer Ufer vorgeknöpft haben.

Stephan Vollbehr, Veranstaltungsleiter der Touristik, ist froh, dass sich bei der Strandreinigungs-Aktion so viele engagiert haben – auch wenn noch Luft nach oben war. „Wir wollen für einen sauberen Strand und für eine saubere Ostsee sensibilisieren“, sagt er. Leider würden immer wieder feiernde Gruppen am Strand ihren Müll liegenlassen. Sein Appell: bitte alles wieder mitnehmen, der Umwelt zuliebe.

Die nächste Strandreinigungs-Aktion in Eckernförde folgt am 17. September. Dann ist internationaler Coastal Cleanup Day, an dem sich auch im Ostseebad regelmäßig viele Freiwillige beteiligen.