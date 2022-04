Als Anreiz, Werbung und Wertschätzung sollen in Kaltenkirchen künftige Kindertagespflegepersonen einmalig 1000 Euro erhalten. Das hat die Stadtverwaltung zusammen mit der Kommunalpolitik beschlossen. Zusätzlich bietet die VHS ab Mai einen neuen Qualifizierungskurs an. Damit soll dem Mangel an Kita- und Krippenplätzen entgegengewirkt werden.