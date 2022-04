Kisdorf

Am Ostersonntag haben zwei unbekannte junge Männer gegen 0.20 Uhr einen 14-jährigen Kisdorfer verfolgt und verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen traten die Männer nahe des Veranstaltungsgeländes für das Osterfeuer in der Winsener Straße an den Jungen heran.

Nachdem die Personen den Geschädigten zunächst auf dem Gehweg verbal beleidigten, schlug eine Person anschließend ohne Vorankündigung auf den Kisdorfer ein, so dass dieser zu Boden ging. Nachdem der Geschädigte aufstand und beabsichtigte der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, folgten ihm die zwei Täter noch wenige Meter, ehe sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Einer der Beschuldigte wird als männlich im Alter von 16 bis 17 Jahren beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Kopfbedeckung und eine auffällige rot-weiß-schwarze Jacke sowie eine Jeans. Der zweite Beschuldigte soll das gleichen Alter haben und braune, gelockte Haare. Zur Tatzeit trug die Person eine schwarze Jacke, helle Jeans und schwarze Schuhe.

Die Polizeistation in Henstedt-Ulzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder tatrelevante Hinweise geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04193/99130 entgegen.