Großenaspe

Der Wildpark Eekholt mit seinem Naturgelände ist für Fledermäuse ein ideales Gebiet. Durch die Naturgegebenheiten mit der Osterauniederung und ihrem speziellen Nahrungsvorkommen gibt es hier die passenden Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von unterschiedlichen Fledermäusen. Seit über 50 Millionen Jahren existieren Fledermäuse, 1000 Fledermausarten tummeln sich auf der Erde und bewohnen sämtliche Klimazonen. Nur in den polaren Regionen sowie auf entlegenen Inseln fehlen sie. 25 Fledermausarten leben in Deutschland, 15 in Schleswig-Holstein.

In elf Kästen Leben vorgefunden

Um den heimischen Fledermäusen geeignete Ruheplätze anzubieten, startete der Wildpark Eekholt in Zusammenarbeit mit dem Fledermausexperten Matthias Göttsche bereits im Jahr 2004 eine Aktion, bei der rund 60 spezielle Fledermauskästen an geeigneten Plätzen auf dem Wildparkgelände angebracht wurden. Mittlerweile gibt es genau 99 Fledermauskästen, die wie in jedem Jahr von Göttsche und Eekholter Tierpflegern bei einem großen Geländerundgang inspiziert wurden. Es gab einige Überraschungen, als die Kästen vorsichtig geöffnet wurden: In 11 Fledermauskästen leben insgesamt 151 Fledermäuse.

Auch ein Braunes Langohr wurde gesichtet

Wie bisher war die Fransenfledermaus mit 118 Tieren die am stärksten vertretene Art, die sich auf 8 Kästen verteilte. Auch die Gruppe der Kleinen Abendsegler konnte in diesem Jahr wieder festgestellt werden. 31 Tiere hatten sich als Wochenstube in einem Spezialkasten eingenistet. Weiterhin wurden noch je ein Braunes Langohr und eine Mückenfledermaus aufgespürt. Insgesamt wurden 151 Tiere bei der Kontrolle festgestellt. „Das ist eine beachtenswerte Anzahl und große Freude“, sagt Wildpark-Geschäftsführer Wolf von Schenck.

Im Jahr 2020 konnten vergleichsweise gerade einmal 25 Fledermäuse gezählt werden. Ein Grund dafür war sicher das zu der Zeit sehr ungünstige Wetter. Es gab jedoch schon Befürchtungen, dass sich die Gruppe der Kleinen Abendsegler aufgelöst haben könnte, da ihre Population über die Jahre immer weiter zurückgegangen war. „Anscheinend reagiert diese Art sehr empfindlich auf ungünstiges Wetter, während zum Beispiel die Fransenfledermaus nicht so extrem witterungsabhängig ist“, so von Schenck.

Beachtenswerte Anpassungsfähigkeit

Die Fledermauskontrolle im Wildpark Eekholt zeige, dass selbst nach einem kalten Frühjahr wie in diesem Jahr, die Fledermäuse genügend Rückzugsmöglichkeiten, ein ausreichendes Futterangebot vorgefunden und es geschafft haben, ihren Nachwuchs aufzuziehen. „Das ist eine erstaunliche und beachtenswerte Anpassungsfähigkeit der Fledermausarten in Verbindung mit einem idealen Lebensraum, den das Naturgelände des Wildparks Eekholt anbietet.“