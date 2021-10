Gut eine Woche nach einem schweren Raubüberfall im Vorraum einer Bankfiliale in Wahlstedt fahndet die Kriminalpolizei Bad Segeberg jetzt auch öffentlich nach dem unbekannten Täter. Das Opfer hatte gerade Bargeld am Automaten abgehoben.

19-jähriger Wahlstedter in Bankfiliale beraubt

Von Thorsten Beck