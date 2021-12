Bad Segeberg

Der Kalkberg in Bad Segeberg hat in den vergangenen Jahrzehnten schon viele finstere Schurken gesehen. Doch einer so üblen Truppe wie der Corona-Bande mit den beiden ruchlosen Brüdern Delta und Omikron an der Spitze mussten sich Winnetou und Old Shatterhand wohl noch nie stellen. Bei den Karl-May-Spielen hoffen nun alle, dass es die legendären Blutsbrüder nach zwei Absagen in Folge im Sommer kommenden Jahres endlich wie geplant mit dem „Ölprinzen“ aufnehmen dürfen – einem deutlich berechenbareren Gegner.

„Wir sind sehr optimistisch, dass wir trotz der aktuell hohen Inzidenzen eine tolle Saison erleben werden“, sagt Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH. „Wir spielen im Sommer und an der frischen Luft; damit haben wir in der aktuellen Situation die besten Voraussetzungen für ein sicheres Theatererlebnis.“ Der Start des Kartenvorverkaufs sei allerdings erst für das kommende Frühjahr geplant.

Viele Fans haben Tickets umgebucht

Bereits vergeben sind hingegen Tickets, die schon im Vorfeld der eigentlich für Juni 2020 geplanten Premiere der neuen Inszenierung verkauft worden sind und deren Inhaber jeweils umgebucht haben. „Es ist aber noch viel Zeit, sich beste Plätze im Wilden Westen zu sichern.“ Das Team der Karl-May-Spiele brenne jedenfalls darauf, endlich wieder für sein Publikum zu spielen.

Saltatio Mortis sind als Hauptact für die Neuauflage des mittelalterlichen Felsenburg-Festivals verpflichtet worden. Quelle: Robert Eikelpoth

Das Abenteuer „Der Ölprinz“ mit den längst verpflichteten Gaststars Sascha Hehn als Grinley und Katy Karrenbauer in der Rolle der Treckführerin Rosalie Ebersbach soll nun am Sonnabend, 25. Juni 2022, um 20.30 Uhr Premiere feiern. Gespielt wird nach Plan bis zum 4. September, wie immer an jedem Donnerstag, Freitag und Sonnabend ab 15 und 20 Uhr, am Sonntag ab 15 Uhr. Zum zweiten Mal mit von der Partie als Apachenhäuptling Winnetou ist dann Alexander Klaws.

„Wir hoffen, dass alle Zuschauer den Spielen die Treue halten und gemeinsam mit uns die Rückkehr von Winnetou und Old Shatterhand feiern werden“, sagt Ute Thienel.

Absagen haben Kraft und Nerven gekostet

Diese Hoffnung teilt die Karl-May-Chefin mit Peter Thomsen, dem Chef der Flensburger Agentur Förde Show Concept (fsc), die sämtliche Konzerte im Freilichttheater veranstaltet. Die vergangenen beiden Jahre mit Absagen jeweils auf den letzten Drücker haben ihn und sein Team viel Kraft und reichlich Nerven gekostet. Umso mehr hoffen alle, das zweimal verschobenen Programm mit sechs Konzerten im Mai kommenden Jahres endlich auf die Bühne zu bekommen.

Sarah Connor soll am 14. und 15. Mai am Kalkberg singen. Quelle: dpa / Axel Heimken

Zwar hatten Thomsen und Co. in diesem Jahr auf die Schnelle noch eine kleine Konzertreihe am Kalkberg auf die Beine gestellt; doch die konnte die Ausfälle der großen Nummern natürlich nicht kompensieren. Zu manchen Veranstaltungen kamen noch nicht einmal die wenigen Zuschauer, die unter Corona-Auflagen eigentlich in die Arena hineingedurft hätten.

Den Auftakt soll nun 2022 einer guten Tradition folgend wieder die „Schlagernacht des Jahres“ machen. Unter dem Motto „Der Kalkberg bebt!“, das den Naturschützern noch immer die Schweißperlen auf die Stirn treibt, obwohl die Uhus erfahrungsgemäß mitschwofen, kommen am 7. Mai unter anderem Thomas Anders, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Tony Christie, die Höhner, Ella Endlich und Kristina Bach nach Bad Segeberg.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleich zweimal soll Sarah Connor ihren Fans 2022 in der Arena gegenüber treten. Am 14. und 15. Mai kommt sie mit ihrer „Herz Kraft Werke“-Tour. An der Sängerin und ihrem Management hing im vorigen Jahr im Übrigen auch der genaue Absagetermin – beziehungsweise dessen Veröffentlichung. Obwohl längst klar war, dass die Pandemie allen Veranstaltungsplänen einen Strich durch die Rechnung machen würde, wand sich Förde-Show-Chef Peter Thomsen auf Nachfragen bis zuletzt. Grund: Das Connor-Management hatte sich ausbedungen, dass die Sängerin ihren Fans die Nachricht selbst verkünden darf – warum auch immer.

Winterruhe im Freilichttheater am Kalkberg. Quelle: Kalkberg GmbH

Eines der ungewöhnlichsten Konzerte, das der Kalkberg in den vergangenen Jahren erlebt hat, war gewiss das „Felsenburg-Festival“ im Jahr 2019 mit so klangvollen Namen wie Schandmaul oder Versengold. Für den 20. Mai ist nun die Neuauflage geplant. Als Haupt-Act habe man mit der Band Saltatio Mortis eine der führenden Größen der Mittelalter-Rockszene gewinnen können, kündigt die Agentur an. Ebenfalls mit von der Partie sein sollen die Gruppen Feuerschwanz, Knasterbart und Fuchsteufelswild. „Fans dieser ganz besonderen Art der Musik können sich auf einen Abend in unvergesslicher Atmosphäre freuen.“

Lesen Sie auch Bad Segeberg will unabhängiger von Karl May werden

Fast schon ein Heimspiel haben am 21. und 22. Mai die Seemannsrocker von Santiano. Die Musiker gehen seit Jahren schon in Bad Segeberg vor Anker. Und nach zwei langen Jahren haben sie nun wieder ihre deftigen Ohrwürmer voller Seefahrer-Romantik im Gepäck. Natürlich werden auch Songs aus dem aktuellen Album „Wenn die Kälte kommt“ gespielt. Das Konzeptalbum, das laut Management eine durchgängige Geschichte erzählt, segelte von Null auf Eins der deutschen Charts. Dort waren auch alle bisherigen Santiano-CDs gelandet.

Alle bereits für diese Konzerte erworbenen Tickets sind laut Veranstalter auch für den neuen Termin gültig. Inhaber müssten nichts weiter machen. Eine Rückabwicklung mit Bar-Erstattung sei aber ebenfalls möglich. Der Vorverkauf für die Konzertsaison läuft.