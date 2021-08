Bad Segeberg

Für einen Tag lag Entenhausen wieder am Ufer des Großen Segeberger Sees. Bei der mittlerweile zehnten Auflage des beliebten Wettschwimmens der quietschgelben Plastikathleten für den guten Zweck blieb den Zuschauern lediglich die Statistenrolle. Dass trotz der höchst widrigen Bedingungen bei Wind und Regen dennoch etliche Hundert die Rennstrecke an der Uferpromenade säumten, bestätigte die Organisatoren vom Round Table 148 in ihrer Entscheidung, die Veranstaltung durchzuziehen.

Kein Rahmenprogramm möglich

Denn das Wetter war am Sonntag nicht das einzige Hemmnis: „Wir mussten die Zahl der Besucher stark einschränken und auf das eigentlich geplante Rahmenprogramm ganz verzichten“, berichtete Arne Brodersen von den Round Tablern, die das Rennen erst zum zweiten Mal ausrichteten. In den ersten Jahren hatte der inzwischen aufgelöste Kiwanis-Club diese Aufgabe übernommen. „Wir wollten eigentlich eine richtige kleine Kindermeile anbieten; dazu natürlich Essen und Trinken.“

Aus zwei großen Säcken wurden die Enten ins Wasser gekippt. Quelle: Thorsten Beck

Wie sehr das Projekt auch und gerade in Coronazeiten den Nerv der Leute traf, unterstreicht eine Zahl mehr als alle andere: Sämtliche 2500 Enten, die für das Rennen bereitstanden, fanden jeweils einen (oder mehrere) Paten, der die fälligen 5 Euro Lizenzgebühr entrichtete. „Alle Einnahmen werden von uns eins zu eins weitergegeben“, versprach Tim Gräper, der kurz vor dem Start des Rennens noch einen ganz besonderen persönlichen Einsatz zeigte. Weil sich im Ziel einige der Rohre gelöst hatten, die eine Art Einlauftrichter bildeten, ging er mit einem eleganten Kopfsprung zu Wasser und reparierte den Schaden.

Über 130 Preise standen bereit

Im Gegensatz zu früheren Rennen konnten die Enten-Paten ihre Exemplare dieses Mal allerdings nicht individuell verzieren. „Wir haben sie von einem befreundeten Round-Table-Club geliehen“, erläuterte Brodersen. Dank der Spendenbereitschaft vieler Geschäftsleute aus der Region Segeberg standen am Ende über 130 Preise bereit; darunter ein E-Bike, ein Gas-Grill und ein HD-Fernseher.

Kurz vor dem Start reparierte Tim Gräper von den Round Tablern noch schnell einen Schaden am Zieleinlauf. Quelle: Thorsten Beck

Weil der Weg von der hinteren Ecke der Promenade bis hin zum Ziel bei der Goldmarie nicht zuletzt bei Wellengang und Gegenwind eine ziemliche Herausforderung für die kleinen Schwimmer darstellte, stand die Freiwillige Feuerwehr Fahrenkrug bereit, um ein wenig Hilfestellung zu leisten. Mit seinem Laubpuster hatte das in einem Tretboot folgende Team vor allem zu Beginn trotzdem noch einige Mühe, das Teilnehmerfeld in Bewegung zu setzen.

Das meiste Geld bleibt in der Region

Wie in den vergangenen Jahren soll das meiste eingenommen Geld in der Region bleiben. Vor allem die Freizeit von Kindern aus sozial schwächeren Familien auf dem Jugendzeltplatz in Wittenborn sei dem Club ein besonderes Anliegen, erklärte Arne Brodersen. Dieses Mal solle jedoch auch ein gewisser Betrag an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Baden Württemberg fließen, ergänzte Tim Gräper.

Der erste Preis ging am Sonntag im Übrigen nach Henstedt-Ulburg. Die Gewinnerin holte ihr neues E-Bike direkt ab.