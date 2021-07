Beim Golf werden auch ausgefallene Turniere mitgezählt. Demnach fand jetzt das 26. Benefiz-Golfturnier auf Gut Kaden statt, obwohl es eigentlich erst das 25. war. So oder so: Die Freude der Lions Damen Alveslohe, die das Turnier seit so vielen Jahren ausrichten, war riesig.