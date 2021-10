Bad Segeberg

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Segeberg am Freitag berichtete, hatte sich der Unfall am Vorabend auf der Bundesstraße 206 (Bramstedter Landstraße) im Kreuzungsbereich am Levo-Parks ereignet. Die Frau kollidierte dort in ihrem VW Polo frontal mit einem Ampelmast.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 35-Jährige gegen 21.35 Uhr in Richtung Bad Segeberg unterwegs, als sie vor dem Kreuzungsbereich zum Überholen mehrerer Fahrzeuge ansetze. Dafür benutzte sie die Spur für Linksabbieger zum Levo-Park. „Am Ende der Spur prallte der Wagen dann gegen die Ampel.“

An der Anlage entstand laut Sprecher erheblicher Sachschaden. Die Straßenmeisterei übernahm die weitere Absicherung des schräg stehenden Mastes. Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg sicherten die Unfallstelle bis zu deren Eintreffen ab.

Alkoholtest ergab 1,5 Promille

Ein bei der Fahrerin vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten vor Ort ordneten daraufhin eine Blutprobe an, die durch einen Arzt entnommen wurde.

Weiterhin beschlagnahmen die Einsatzkräfte den Führerschein der 35-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. An dem VW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Ein Abschleppunternehmen barg das Unfallfahrzeug.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften angerückt war, hatte zuvor die Oberflächenentwässerung vor auslaufendem Motoröl und Betriebsstoffen gesichert und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Außerdem halfen die Blauröcke bei den Aufräumarbeiten. Ein Elektriker der Wehr kümmerte sich zudem um die Elektrokabel der Lichtzeichenanlage, um eine Gefährdung zu verhindern.