37 neue Windkraftanlagen in Segeberg: Wie Gemeinden profitieren

Derzeit laufen viele Antragsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen (WKA) im Kreis Segeberg. Genehmigen muss sie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Wahrscheinlich noch in diesem Jahr kann die Behörde über diese Projekte entscheiden: 5 WKA in Bebensee/Mözen (Bauherr: WKN). 1 WKA in Damsdorf (GREE Damsdorf), 3 WKA in Rickling-Fehrenbötel (UKA), 2 WKA in Föhrden-Barl (EnBW), 6 WKA in Heidmoor (WKN), 5 WKA in Neuengörs (Repower NW), 3 WKA in Stuvenborn/Struvenhütten (WKN), 3 WKA in Weddelbrook (Energiequelle), 4 WKA in Weede (Eurowind), 5 WKA in Wiemersdorf (3 Ingenieurbüro Dr. Lüth, 2 Bürgerwindpark).