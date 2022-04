50 Jahre Freibad - Mit einem Sprung in die kalte Au fing das Badewesen in Bad Bramstedt an

Schon 2021 hätte es gefeiert werden sollen: Das 50-jährige Bestehen des Freibades in Bad Bramstedt. Doch Corona machte das unmöglich. Um das Ereignis dennoch zu würdigen, gaben die Stadtwerke ein Heft zur Geschichte des Badewesens heraus, reich bebildert, auch mit historischen Aufnahmen.