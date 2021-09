Mönkloh

Dass ab und zu Reifen illegal im Wald entsorgt werden, das kennt Förster Bartholomäus-Hagen Kufner: „Mal vier oder acht.“ Die Menge, die am Mittwochmorgen jedoch im Forst Hasselbusch in Mönkloh gefunden wurde, das sei einfach nur dreist. „Das ist gewerbliche Entsorgung!“ Die Umweltpolizei in Bad Segeberg ermittelt in der Sache und sucht nach Zeugen.

Förster: „Das ist gewerbliche Entsorgung“

Ein Lkw-Fahrer habe ihn schon am frühen Morgen informiert, berichtet Förster Kufner. „Er wollte Holz bei uns holen.“ Der Mann habe ihn auf den Anblick vorgewarnt: Hunderte Altreifen in zwei Bergen. „Die Reifen wurden mitten auf den Waldweg gekippt, das ist hier eine Hauptachse für Spaziergänger und Erholungssuchende“, ist Kufner verärgert. Der Waldweg geht vom Parkplatz ab und ist für Fahrzeuge eigentlich gesperrt.

Der zweite Haufen sei dann wenige Meter daneben abgekippt worden auf einen Reitweg. „Hier wurde eine Wegsperre gebaut, da kam keiner mehr vorbei. Das ist extrem dreist“, berichtet Kufner. So etwas habe er noch nie gesehen.

Auch die Polizei nicht. „Diese Menge ist wirklich ungewöhnlich“, sagt Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Auf 500 Reifen wird die Anzahl geschätzt, die im Wald auf dem Gemeindegebiet von Mönkloh illegal entsorgt wurden. Offenbar wollte sich hier jemand die Entsorgungskosten sparen.

Täter hat zwei Touren Altreifen im Wald abgeladen

Angesichts der Größe der Reifenberge geht Brockmann davon aus, dass die Reifen in zwei Touren in den Wald gebracht wurden, möglicherweise von einem 7,5 Tonner mit Kipper. Die Abladung muss irgendwann zwischen Dienstagabend nach 18 Uhr und vor 5.30 Uhr am Mittwochmorgen passiert sein.

Offensichtlich waren die Reifen zuvor bereits länger der Witterung ausgesetzt. „Sie wurden wahrscheinlich benutzt, um eine Abdeckung zu beschweren“, sagt Brockmann. Einige Reifen seien aufgeschnitten gewesen, um mehr Fläche damit zu schaffen. „Das sieht man in der Landwirtschaft häufiger.“

Polizei Bad Segeberg bittet um Hinweise

Deshalb sucht die Polizei nicht nur nach Zeugen, die im möglichen Tatzeitraum etwas beobachtet haben im Bereich der Waldchaussee zwischen Mönkloh und Heidmoor. Von Interesse sei für die Ermittler auch, wo in jüngerer Vergangenheit größere Mengen Reifen von Grundstücken entfernt wurden. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen unter 04551/8840.

Offenbar wollten Unbekannte mit der illegalen Entsorgung Geld sparen. „Die Entsorgungskosten steigen, selbst für Grünabfälle, das merken wir im Wald“, sagt Förster Bartholomäus-Hagen Kufner. Nun bleiben die Kosten wahrscheinlich beim Steuerzahler hängen.

„Wenn man von 8 Euro das Stück ausgeht, kommen da 3200 bis 4000 Euro zusammen“, sagt Brockmann. Dazu kommt der Abtransport durch den Wege-Zweckverband. „Auf jeden Fall eine vierstellige Summe.“