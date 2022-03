Henstedt-Ulzburg

Wie groß die Sorge über den Krieg in der Ukraine ist, zeigte sich an der riesigen Anzahl an Menschen, die am Donnerstagabend in Henstedt-Ulzburg auf die Straße gingen. Rund 500 Erwachsene und Kinder trafen sich am Rathaus, um für den Frieden und gegen Putins Krieg Flagge zu zeigen. Das war mit Abstand die größte Kundgebung, die Henstedt-Ulzburg seit langem erlebt hat. „Ich bin überwältigt und habe Tränen in den Augen“, sagte Waldemar Bianga.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Wierzchowo hatte am Montag spontan die Kundgebung angemeldet und mit 40 Teilnehmenden gerechnet. Aber der Platz am Rathaus füllte sich mit so vielen Menschen, dass sie schon um den Turm des Rathauses herum stehen mussten. Viele hatten Plakate gemalt. „Stoppt den Krieg“, „Freiheit für alle“, Stop War“ stand dort in Blau und Gelb. Viele Flaggen der Ukraine wurden geschwenkt, Kerzen in die Nacht gehalten.

Zur Galerie 500 Besucher bei Mahnwache für den Frieden und gegen den Ukraine-Krieg in Henstedt-Ulzburg.

„Wir haben alle Angst vor dem Krieg, aber wenn wir hier zusammen stehen, ist es weniger“, sagte Bianga auf Nachfrage von KN Online. In seiner kurzen Ansprache betonte der gebürtige Pole, dass er gegen den Krieg sei, aber nicht gegen das russische Volk. „Putin, stoppen Sie den Krieg“, forderte Bianga und erhielt viel Beifall. „Hören Sie auf, Menschen zu töten!“

Ähnliche Worten fanden Bürgervorsteher Henry Danielski. „Herr Putin, Ihre Zeit ist abgelaufen. Hören Sie auf“, rief Danielski in den Abendhimmel. Putin sei ein menschenverachtender Massenmörder, dem das Handwerk gelegt werden müsse. Bürgermeisterin Ulrike Schmidt hat selbst in ihrer Zeit vor dem Amt als Rathauschefin in Henstedt-Ulzburg in der Ukraine gearbeitet. Für die OSZE war sie in der Ukraine und hat dort die Menschen kennen gelernt. „Das sind Menschen, die nicht so schnell aufgeben“, sagte sie. Es seien starke Personen, die voller Hoffnung seien. Umso bitterer sei es jetzt für sie, so Ulrike Schmidt, die Bilder aus dem Krieg zu sehen.

Feuerwehr Henstedt-Ulzburg mit 40 Leuten bei der Mahnwache

Auch die Landtagsabgeordneten Ole-Christopher Plambeck, Stefan Weber und Stephan Holowaty fanden deutliche Worte in Richtung Kreml. Sanftere Töne schlug Pastor Mathias Krüger an, der mit den Zuhörern ein Friedensgebet sprach. Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg beteiligte sich mit 40 Leuten und mehreren Fahrzeugen an der Mahnwache, vorweg Wehrführer Dietrich Vahldiek.

Mia Oelmann hatte zusammen mit ihrer Mutter Marleen Plakate gemalt. „Ich bin hier, weil ich den Krieg nicht mag“, sagte Mia. Die Familien Oldenburg und Gafsi, auch aus Henstedt-Ulzburg, hatten den Mittwochnachmittag genutzt, um große Plakate herzustellen. „Das ist auch gut für die Kinder, die müssen das alles ja auch verarbeiten“, hieß es aus der Gruppe. „Man muss doch etwas tun“, betonten Michael und Gaby Jansen aus Nahe. Es gehe doch darum, die Demokratie zu schützen.

Bürgermeisterin Schmidt freute sich zwar über die riesige Besucherzahl – nur sei der Anlass ein äußerst trauriger. „Das hier ist ein starkes Signal“, betonte sie.