Auch Segebergs Bundestagsabgeordneter Bengt Bergt (SPD) hat Corona. Der 39-Jährige verbringt nun mit seiner Katze die Quarantäne in Norderstedt. Zuletzt hatte Bergt mehrere Termine in seinem Wahlkreis wahrgenommen. Allein am Dienstag wurden kreisweit knapp 700 Corona-Infektionen bestätigt.