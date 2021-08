Bad Segeberg

Verbrechen geschehen eigentlich doch immer anderswo. Die Untat, die Richter Tobias Kleimann in dieser Woche zu verhandeln hatte, geschah allerdings im Mai vorigen Jahres in einem kleinen Dorf im Osten des Kreises. Dort hätte kaum jemand gedacht, dass so etwas im ländlichen Idyll vorkommen könnte.

Staatsanwältin Stolz-Uhlig verlas dann auch sichtlich angefasst die Anklage, die auf sexuellen Missbrauch an Kindern lautete. Danach hatte der damals 78-jährige Angeklagte aus dem Nachbarkreis auf einem Feldweg am Dorfrand ein 10-jähriges Mädchen angesprochen, das hier mit seinem 8-jährigen Bruder unterwegs war. Er wolle mit ihr kuscheln, hatte er gesagt. Als die Kinder wegliefen, war der Rentner mit dem Auto hinterhergefahren und hatte sie erneut gestoppt. Dann soll er ausgestiegen sein, das Mädchen umarmt und es an intimen Stellen gestreichelt haben. Auch soll er versucht haben, sie in sein Auto zu ziehen.

Mädchen leistete Gegenwehr

Das scheiterte allerdings an der Gegenwehr der Kleinen, die dabei dem Rentner kräftig mit der Hacke auf den Fuß trat. Davon geschockt, ließ der Rentner das Kind los und beide Geschwister konnten ins nahegelegene Dorf flüchten. Der Mann wurde dann über sein Pkw-Kennzeichen ermittelt, vorläufig festgenommen und dem Richter vorgeführt, der zunächst einen Haftbefehl erließ, der später allerdings außer Vollzug gesetzt wurde.

Nun aber sollte das Geschehen seine rechtliche Ahndung finden. Verteidiger Ralf Stelling bat zu Anfang des Verfahrens um ein „Rechtsgespräch“. Mit diesem relativ neuen Instrument des Strafverfahrens wird im Vornherein zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Richter versucht, die Verhandlung zu verkürzen, insbesondere den geschädigten Kindern die belastende Aussage vor dem Gericht zu ersparen, wenn der Angeklagte reuig und geständig ist.

Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Über eine Stunde zog sich das Ganze hin, unterbrochen von Einzelgesprächen Verteidiger-Angeklagter oder Staatsanwältin-Nebenkläger. Schließlich war man hinter verschlossenen Türen wohl auf ein einvernehmliches Angebot an den Angeklagten gekommen. Dieser ließ von seinem Verteidiger Ralf Stelling eine Erklärung verlesen, in der er alle Vorwürfe einräumte und die Taten bedauerte. Er wolle sich in Zukunft von allen Kindern fern halten und sei auch schon in einer Therapie im Kieler „Packhaus“, das sich speziell um verurteilte Sexualstraftäter kümmere.

Richter Tobias Kleimann wollte trotzdem noch wissen, was einen Menschen, der 78 Jahre lang straffrei und ordentlich gelebt hatte, dazu bringen konnte, eine solche Tat zu begehen. Er pflege seine Frau, die schwer krank und mit der er über 50 Jahre verheiratet sei schon viele Jahre. Wegen Herz- und anderen Problemen war sie damals ins Krankenhaus gekommen und er war von der dortigen Intensivstation aus angerufen worden, ob man im Ernstfall die lebenserhaltenden Geräte abstellen dürfe. „Damit muss man erst mal fertig werden“, sagte der Rentner.

Ziellos umhergefahren

Er sei dann ziellos umhergefahren und dann habe es die „Kurzschlusshandlung“ gegeben. Doch sowohl Richter Kleimann als auch die Kieler Staatsanwältin Stolz-Uhlig sahen in seinem Bedauern nur Selbstmitleid und weniger die Sorge um das, was er den Kindern angetan hatte. So lautete das Urteil dann neun Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung, und 1500 Euro zu zahlen an den Kinderschutzbund. Außerdem bekommt der 78-Jährige einen Bewährungshelfer, muss seine Therapie andauernd fortsetzen und darf sich nie wieder Kindern nähern. „Wenn Sie das nicht einhalten, landen Sie ganz schnell im Knast“, warnte der Richter den Angeklagten.