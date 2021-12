Kaltenkirchen

Seit dem 22. Dezember wird der 84-jährige Egon K. aus Kaltenkirchen vermisst. Der Mann ist dement und orientierungslos, heißt es von der Polizei. Es wird vermutet, dass Egon K. mit der AKN oder einer anderen Bahn gefahren sei könnte.

Egon K. wird seit dem 22. Dezember vermisst. Quelle: Polizei

Zuletzt wurde der vermisste Egon K. am vergangenen Mittwoch gegen 17 Uhr in der Straße Moorkoppel in Kaltenkirchen gesehen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolglos. Entsprechend wendet sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise zum Verbleib des Kaltenkircheners.

Vermisster trägt eine braune Schirmmütze

Der Vermisste ist 1,75 Meter groß und schlank. Er war mit einer blauen Jeans, einer blauen Daunensteppjacke, blauen festen Schuhen und einer braunen Schirmmütze bekleidet. Weiterhin hatte er eine weiße Tüte bei sich und trug einen Schlüsselbund an einem rot-schwarzen Band um den Hals.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/8840 oder unter der 110 entgegen.