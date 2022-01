Hartenholm/Weddelbrook

Wenn Meinert Schweim, Altenteiler-Landwirt in Hartenholm, aus seinem Wintergarten blickt, breitet sich vor seinem Auge eine weite Wiesenlandschaft aus. Sie ist Heimat von unzähligen Bodenbrütern, wie Kiebitz und Großer Brachvogel. In den letzten Wochen hatte sich in Sichtweite auch eine große Schwanenkolonie mit geschätzten 500 Vögeln niedergelassen – genau dort, wo der Abschnitt 4 der Autobahn A 20 gebaut werden soll.

Der Hof von Meinert Schweim liegt an der Straße Bullenkloster. Die heißt so, weil das Gut Hartenholm hier früher seine Bullen hielt, aber keine Milchkühe. Der Weg hierher war zu beschwerlich, um täglich die Milch abzuholen. Bis nach Hartenholm sind es rund drei Kilometer. Meinert Schweim, selbst Jäger, lebt hier im Einklang mit der Natur.

Noch – denn wenn die A20 wie geplant gebaut wird, führt sie nur wenige Hundert Meter südlich vom Bauernhof entlang. Der wird heute von seinem Sohn und Enkel bewirtschaftet. Für die Straße Bullenkloster wird es keine Querung der Autobahn geben. „Statt 800 Meter zu unseren Feldern müssten wir dann einen Umweg von elf Kilometern über Hartenholm und Struvenhütten fahren“, so der Senior-Landwirt, der auf dem Hof noch mitarbeitet. Die Autobahnplaner hätten zugesichert, dass er anderes Land nördlich der A20 als Ausgleich bekomme. Wo die Planer das hernehmen wollen, sei ihm ein Rätsel, sagt Schweim.

Auch Kraniche leben in der Niederung bei Hartenholm

„Was mich mehr umtreibt, ist aber die Natur, die hier zerstört werden soll“, so der Landwirt. Die kennt er als Jäger aus dem Effeff. Die Wiesen gehören zur Schmalfelder Auenniederung. „Wir haben hier Moor“, so der Landwirt. Dadurch seien sie Lebensraum für zahlreiche Bodenbrüter, wie den Großen Brachvogel und Kiebitze. Aber auch Kraniche lebten hier in großer Zahl. Ihr Lebensraum werde durch den Autobahnbau zerstört.

In den letzten sechs Wochen hatte sich dann auch noch eine große Menge von Schwänen in Sichtweite seines Hofes niedergelassen. Die finden dort reichlich Futter, weil einige Maisfelder im letzten Herbst wegen zu hoher Feuchtigkeit nicht mehr geerntet werden konnten. Der Mais wurde dann untergepflügt. Schweim vermutet, dass rund 500 Vögel dort waren, vor allem Singschwäne und auch Zwergschwäne. Hinzu kämen noch rund 150 Graugänse und circa 60 Kraniche, die die Wiesen bevölkern.

Wintergäste aus der Taiga

Singschwäne und Zwergschwäne kommen im Winter aus Skandinavien und der Taiga in großer Zahl nach Norddeutschland, weil das Klima hier milder ist. Der Weddelbrooker Tierfilmer Dietrich von Prondzinski sagt, die Schwäne verbringen die Nächte auf den Wasserflächen des Hasenmoores. „Dort sind sie sicher vor dem Fuchs.“ Tagsüber würden sie dann die Wiesen in der Niederung der Schmalfelder Au bevölkern.

Die DEGES, eine Planungsgesellschaft des Bundes und der Länder, hat die Tiere aber nicht auf dem Plan. Für den Abschnitt 4, der von Wittenborn bis zur A7 bei Bad Bramstedt führt, läuft zurzeit ein sogenanntes Fehlerheilungsverfahren, weil das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss 2017 kassiert hatte. In dem nun laufenden Verfahren geht es um eine Neubewertung der Lebensräume von Fledermaus, Schleiereule und Haselmaus. Von Schwänen steht dort nichts.

An der Hörner Au gibt es immer mehr Schwäne

Mit den weißen Vögeln hat die DEGES allerdings auch ihre Erfahrungen. Im Planungsabschnitt 6 im Kreis Pinneberg besiedeln sie in großer Zahl die Niederung der Hörner Au, ebenfalls dort, wo die A 20 entlang führen soll. Die Straßenplaner hatten erwogen, sie umzusiedeln, was aber von Vogelkundlern für unmöglich gehalten wird. Nun werden Beobachtungen mit Wildkameras ausgewertet, um das Verhalten der Tiere besser zu verstehen, wie es auf der DEGES-Homepage heißt. Eine Lösung des Problems gibt es noch nicht – und es wird auch eher größer statt kleiner. Von Prodzinski ist auch hier regelmäßig mit seiner Kamera unterwegs, zuletzt am Montag. „Dort sind jetzt schon 800 bis 900 Tiere“, so der Weddelbrooker, „mehr als je zuvor“.

Und es sind zum Teil dieselben Tiere wie am Bullenkloster. Das kann der Tierfilmer anhand der Ringe der Schwäne erkennen, die er mit seinen riesigen Teleobjektiven ganz nah heranzoomen kann. „Drei Schwäne, die ich am Sonntag am Bullenkloster gefilmt hatte, habe ich am Montag an der Hörner Au wieder getroffen“, sagt er.

Der Weddelbrooker ist, wie auch Landwirt Schweim, der Ansicht, dass die A20 nicht auf der geplanten Trasse errichtet werden sollte. Sie mitten durch weitgehend unbesiedelte Landschaft zu bauen, sei wegen der Konflikte mit dem Naturschutz nicht möglich, glaubt er. Stattdessen sollte die Politik, doch noch den sogenannten Nordbogen für die Autobahn in Erwägung ziehen. Für diese Alternative kämpft schon seit 20 Jahren eine Initiative um den Kaltenkirchener Nic Pohlmann. Der Nordbogen habe vor allem einen Vorteil: Er könnte die bereits ausgebaute B 205 (Bad Segeberg – Neumüster) nutzen. „Die Bundesstraße müsste nur noch etwas verbreitert werden. Damit wären dann auch die Städte Neumünster und Itzehoe an die A20 angeschlossen“, so von Prodzinski.