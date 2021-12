Verkehrsunfall auf der A21 am Montagmorgen: Ein Lkw-Fahrer geriet mit seinem schwer beladenen Lastwagen bei Bad Segeberg von der Fahrbahn. Der Lkw kippte um. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Norden bis in den Nachmittag gesperrt. Mittlerweile ist die A21 wieder frei.