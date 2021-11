Kreis Segeberg

Am Sonntag sollten die Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg gegen den SV Büchen-Siebeneichen um Punkte in der Landesliga Holstein spielen. Aber das Verfolgerduell zwischen dem Tabellendritten- und vierten wird erst im neuen Jahr ausgetragen. Die Initiative für die Verlegung ging vom SVHU aus. „In der immer angespannteren pandemischen Lage gibt es wichtigeres als ein Fußballspiel“, sagt Trainer Dominik Fseisi.

„Man mag es übervorsichtig nennen“, führt Fseisi weiter aus. „Wir haben zum Glück noch keinen Coronafall im Team. Aber die Einschläge kommen näher. Einige Jungs, die im persönlichen Bereich mit Infektionen konfrontiert wurden oder werden, sind auf mich zugekommen und haben mir ihre Bedenken mitgeteilt.“ Nach Rücksprache mit dem SV Büchen-Siebeneichen und Staffelleiter Gerd Freisler wurde die Begegnung abgesetzt.

Eine Sache der Vernunft, nicht zu kicken

„Nach dieser Entscheidung ist uns allen wohler“, betont Fseisi, der auch Hygienebeauftragter der Fußballabteilung ist. „Ein Spiel unter freiem Himmel ist zwar kein Pandemietreiber. Problematisch ist aber die Kabine oder auch der Sanitärbereich, den sich Spieler und Zuschauer teilweise teilen. Es ist aus unserer Sicht eine Sache der Vernunft, nicht zu kicken.“

Zumal der Spielplan viel Raum für Nachholspiele lasse. „Unsere Staffel besteht nur aus elf Mannschaften, die halbe Saison ist gespielt, wir haben in Henstedt-Ulzburg Kunstrasen und Flutlicht. Da wird sich im März, April oder Mai immer ein Termin finden lassen – sofern die dann geltende Pandemie-Verordnung nicht die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause verhindert.“

Phoenix Kisdorfs Kader bleibt dramatisch klein

Während sich der SV Henstedt-Ulzburg wie zuvor schon der TuS Hartenholm also in die Winterpause verabschiedet, ist der SSC Phoenix Kisdorf noch zweimal angesetzt. Am Sonntag ab 14 Uhr beim Spitzenreiter SV Eichede II und eine Woche später bei Grün-Weiß Siebenbäumen.

Dabei hätte Phoenix auf eine Spielansetzung gut verzichten können. Der Kader der Kisdorfer bleibt dramatisch klein. „Es ist wie verhext“, sagt Ingo Lilienthal, Co-Trainer des Tabellenletzten. „Kommen Spieler zurück, verletzen sich gleich wieder andere.“ Beim 0:4 zuletzt in Büchen erwischte es Eike Röver (Muskelfaserriss) und Tobias Wittke (Knieprobleme). Routinier Daniel Schmidt war bereit auszuhelfen. „Aber er hat sich bei einem Ü 32-Spiel eine Sprengung des Schultereckgelenks zugezogen. Das passt zur verkorksten Saison“, sagt Lilienthal.