Bis 2020 hatte der Kreis den ehemaligen Gasthof einige Jahre lang als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Seit einem Jahr nun steht die große Immobilie leer. Mehr als 100 Interessenten forderten Unterlagen beim Kreis an, acht gaben ein Gebot ab – aber nicht jeder mit ernsten Absichten.

Von Nadine Materne